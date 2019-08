Gumifüst és leghangosabb autók versenye – Így zajlott a 18. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál Komáromban (Videó)

Négy napig az autóké volt a főszerep Dél-Komáromban a Monostori Erődben, amikor is 18. alkalommal került sor a Nemzetközi Amerikai Autó Fesztiválra.

Múlt hét csütörtökön az amerikai autósok részére szervezett zártkörű nappal vette kezdetét a fesztivál. Pénteken azonban már a nagyközönség előtt is nyitva voltak a kapuk. Napközben az autók voltak a középpontban, majd az esti órákban élőtérbe kerültek a koncertek és a buli.

Szombaton Komárom felé tartva több különleges autócsodával is összetalálkoztunk, így már az odavezető út is jelezte, valami ismét készülőben van arrafelé. A Monostori Erőd előtt található parkoló tömve volt, beletelt néhány percbe, míg helyet találtunk. A parkolóban szétnézve a magyarországi rendszámú autók mellett megannyi szlovákiai látogatóra is ráleltünk.

Délben útjára indult a felvonulás, az Erőd pedig megtelt kíváncsi emberekkel. Míg az autósok úton voltak, koncert szórakoztatta a vendégeket. A fesztivál területén több kemping részt is kialakítottak, így volt például USA autó kemping, családi kemping és csendes kemping, valamint lakókocsi táborral egyaránt készültek. A kempingezők medencével és napernyőkkel védekeztek a nagy meleg ellen. Igazán családias hangulat uralkodott a kempingrészen. Aki elfáradt, megpihent az árnyékban, akinek melege volt, felfrissült a medencében.

Délután három órakor elkezdődtek az izgalmasabbnál izgalmasabb autós programok. A gumifüst pályát körbevették a látogatók, aki nem érkezett oda időben, annak bizony nehéz volt olyan helyet találnia, ahol nem csupán az előtte állók hátában gyönyörködhetett. Az autósok ügyesen megoldották e problémát, belakták az autójuk tetejét, így kényelmesen, napernyővel a fejük felett szemlélték a műsort.

Volt többek közt leghangosabb autó verseny és szlalomverseny is. A legnagyobb tapsot pedig a gumifüst verseny résztvevői kapták. Az autósok nem sajnálták járműveiket, mindent beleadtak, hogy a legjobb show-t nyújtsák. Addig pörgették kerekeiket, míg azok közül valamelyik a betonplaccon el nem durrant. Óriási füst vette körül őket, égett gumiszag áradt, s olykor néhány leszakadt gumidarab is repült a levegőben. Láthattunk low rider bemutatót, melyet dinnyetörő verseny előzött meg. Öt önként jelentkező férfi szállt harcba a dinnyével, melyet fejükkel kellett darabokra törniük. A versenyzők nem riadtak vissza, teljes erővel fejelték le a gyümölcsöt.

A versenyek közt megérkeztek a pályára a tűzoltók is, akik nemcsak a pályát locsolták meg, de a közönséget is felfrissítették egy kis vízzel. A nagy hőségben ezt senki nem vette zokon, sőt, örömmel fogadták a vízcseppeket.

Hat órakor extrém enduro és freestyle bajnokságra került sor, az esti órákban pedig ismét koncertek következtek.

Vasárnap, azaz tegnap a fesztivál egy autóbemutatóval és tombolahúzással zárult.

