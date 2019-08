Két és fél évig tartó széleskörű átépítés és modernizáció indult a dunaszerdahelyi kórházban

Hasonló átalakítás kezdődött a dunaszerdahelyi kórházban augusztusban, mint a szintén a Svet zdravia hálózatába tartozó galántaiban, amiről korábban már beszámoltunk. Bock Sylvia, a kórház igazgatónője a szerdai sajtótájékoztatón elárulta, hogy

Dunaszerdahelyen 3,5 millió eurót fordítanak a széleskörű modernizációra, amiből mintegy 350 ezer eurót tesz ki a kórház önköltsége, és hozzávetőlegesen 3,1 millió euró érkezik az euróalapokból támogatásként. A teljes összegből mintegy 700 ezer eurót modern gyógyászati berendezések vásárlására fordítanak, az összeg nagyobbik része pedig az átépítést fedezi.

Bock Sylvia

„Több éves felkészülést követően a megvalósítás fázisába léptünk, amit három szakaszra bontanék. Ezek közül is az első az új sebészeti klaszter létrehozása. A sebészeti és traumatológiai osztályunk eddig két különböző emeleten működött, most viszont egyazon emeleten lesz, és közvetlenül csatlakoznak a műtőhelyiségekre” – fejtette ki az igazgatónő.

Ezáltal a helykihasználás és a személyzet munkája is effektívebb lehet, az ún. lebegőágyas rendszernek köszönhetően pedig az ágyak számával is reagálni tudnak majd az egyes osztályok igényeire. Az említett osztályok esetében megmarad a két főorvos, a nővérek azonban mindkét osztály betegeit el tudják látni, az orvosuk pedig specializációjuk alapján tudják az osztály egyes szobáiban fekvő betegeket látogatni. Növekszik a betegek kényelme azáltal is, hogy az egy-, illetve kétágyas szobák saját szociális helyiségekkel és tévével lesznek ellátva.

Július Kuták

A gyakorlati megvalósítást illetően Július Kuták, a kórház üzemeltetési menedzsere kifejtette, hogy elsőként egy új fül-orr-gégészeti rendelőt és egynapos műtétekre szolgáló osztály kellett létrehozniuk, mivel a régi helyén jön létre az ún. sebészeti klaszter. Az osztály pácienseit nemrégiben költöztették át a G pavilon harmadik emeletére, a régi helyiségeket pedig kiürítették, és átadták a felújítás kivitelezőjének. Az új sebészeti klaszter várhatóan 2020 márciusára jön létre.

A következő szakasz a multidiszciplináris intenzív osztály kialakítása lesz a sebészeti, a neurológiai és a belgyógyászati osztályok eddigi intenzív betegellátási részeiből, ahol majd egy speciális orvosi csapat láthatja el az eddig különböző osztályokon fekvő betegeket egy helyen. Ez lesz az ún. OAMIS, amely az aneszteziológiát is magába foglalja.

Az új fül-orr-gégészeti osztály

Ehhez nagyon közel kerül a modern sürgősségi osztály, amely az eddigi készenléti betegellátást szolgáló rendelőket vonja majd össze. Bock Sylvia ennek kapcsán kifejtette, hogy a sürgősségi osztályon egy új, ún. triázs rendszeren keresztül látják majd el a betegeket, akik ezáltal a beavatkozás sürgősségét illetően öt csoportba sorolódnak, és ez alapján, nem pedig érkezési sorrendben látják majd el őket.

Az új sürgősségi osztályt egy recepció, egy váróterem, hat lábadozóágy, illetve rendelő és beavatkozási helyiségek alkotják majd. Két bejárata lesz, egy a saját lábán érkező páciensek számára, egy pedig a mentősöknek.

Az új sürgősségi közvetlenül csatlakozik majd a rádiodiagnosztikai osztályra, és mint már említettük, az OAMIS-ra.

Az OAMIS kialakítása a sebészeti klaszter befejezését követően, 2020 márciusában kezdődik és csaknem egy évig tart – várhatóan 2021 februárjában foghatnak neki az új sürgősséginek, melyet 2022 januárjára fejezhetnek be.

Bock Sylvia beszámolt arról is, hogy az építkezések ideje alatt számítani kell némi korlátozásra. A pediátriai osztályt ideiglenesen csak lépcsőn lehet majd megközelíteni, míg a belgyógyászatra az F pavilon felvonójával lehet feljutni. Erről tájékoztató táblákat is kihelyeznek, amint szükség lesz rá.

