Megsütötték az ókori piramisépítők kovászos kenyerét (FOTÓK)

Az ötlet egy kaliforniai fizikustól, Seamus Blackleytől, az Xbox atyjától származott, aki hobbiból kísérletezik vadkovászból készült kenyerekkel. Blackley a Queenslandi Egyetem régészével, Serena Love-val és az Iowai Egyetem mikrobiológusával, Richard Bowmannel együtt kezdett kutatni ősi mikroorganizmusok után. Love engedélyt kapott arra, hogy ókori egyiptomi kenyérformázáshoz használt agyagedényeket és egy Thébában talált ősi kenyeret is felhasználjon a kutatáshoz - olvasható a The Art Newspaper honlapján.

Two weeks ago, with the help of Egyptologist @drserenalove and Microbiologist @rbowman1234, I went to Boston’s MFA and @Harvard’s @peabodymuseum to attempt collecting 4,500 year old yeast from Ancient Egyptian pottery. Today, I baked with some of it... pic.twitter.com/143aKe6M3b