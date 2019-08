Richard Sulík, az SaS elnöke szerint Bugár a „smeres kormány” érdekeit szem előtt tartva közvetlenül részt vett a „kárelhárításban” Ján Kuciak és a jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolását követően. Igor Matovič, az OĽaNO vezetője kijelentette: Bugár ezáltal végleg elveszítette a morális jogát arra, hogy a politikában maradhasson.

Matovič szerint Bugár szándékosan becsapta és félrevezette az egész országot. Hasonló szellemben nyilatkozott Sulík is. „Amíg egész Szlovákia gyászolt és tüntetett, Bugár Béla egy egzotikus kiránduláson vitatta meg Kočnerrel, hogyan lehetne rászedni a polgárokat és ellentmondani az akaratuknak” – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

Bugár a Denník N napilapnak elismerte, hogy Marian Kočnerrel, akivel a Maldív-szigeteki kirándulás során találkoztak, nem csak üdvözölték egymást, ahogy korábban állította, hanem beszéltek is. Hozzátette: a vállalkozó reggeli közben ült le az asztalukhoz. „Pár szót váltottunk, főleg az aktuális hazai helyzet felől érdeklődött” – mondta a pártelnök, aki egyben cáfolta, hogy Kočnerrel délután is találkozott volna, ahogy a vállalkozó állította a Threema-üzenetekben.

A Marian Kočner és Alena Zsuzsová közötti, nyilvánosságra került üzenetváltásból kiderült, hogy Kočner más politikusokkal is kapcsolatban volt. Robert Kaliňák (Smer-SD) volt belügyminiszterrel telefonon tartották a kapcsolatot, Robert Fico volt kormányfővel és a Smer-SD elnökével pedig állítólag személyesen is találkoztak. Kočner és Zsuzsová ellen is a Kuciak-gyilkosság megrendelése ügyében folyik eljárás.



