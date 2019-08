30 éve élek a nyilvánosság előtt, nincs mit titkolnom. Kočnerrel első ízben a Maldív-szigeteken találkoztam. Először és utoljára is. Ezt a kirándulást amúgy magam fizettem, megvannak a bizonyítékaim is - kezdte a rövid sajtótájékoztatóját Bugár. A koalíciós párt elnöke az előzetes letartóztatásban levő vállalkozóval összefüggésben megjegyezte, ha a - sajtó által csütörtökön megszellőztetett - koholmányai igazak lennének, akkor nem tartanánk ott, hogy Kočner a börtönben ül, és hogy a kormány összetétele, valamint a rendőrség irányítása pedig megváltozott.

Az aktuality.sk és a Denník N csütörtökön újabb részleteket közölt azokból az üzenetváltásokból, amelyek Marian Kočner és Alena Zsuzsová között zajlottak le a Threema nevű applikáción keresztül. Ezekből az derül ki, hogy bár a vállalkozó valóban véletlenül futott össze Bugár Bélával a Maldív-szigeteken, ahogy azt korábban a Híd elnöke is mondta, de az üzenetek alapján nem csak köszöntek egymásnak.

Ebéd után találkozni fogok Bugárral - írta Kočner Zsuzsovának tavaly márciusban a sziget egyik hoteljéből. „Elmondom neki, hogyan és mit tennék, ha a helyében lennék... :) Úgy gondolom, hogy erősen figyelni fog...” - számolt be a nőnek, akit a Kuciak-gyilkosság ügyében szintén vizsgálati fogságban tartanak. Kočner azt is hozzátette később, hogy "Bélával reggeliztünk, és elhúzott a barikádokra.” Majd pár nappal utána azt is megüzente Zsuzsovának, „Béla nem egy f...z, nyitva hagyta a kiskaput. Én még rá is mordultam.”

Bugár szerint viszont csak a reggelinél botlottak egymásba. Üdvözölték egymást, Kočner megkérdezte, mi újság Szlovákiában, a pártelnök röviden jelezte neki, hogy sajnos rossz a helyzet, ami miatt talán vissza is kell térnie haza.

Nincs takargatnivalóm - mondta Bugár a sajtótájékoztatón. Ő inkább azon csodálkozik, hogy egy ilyen alaknak az állítását egyesek komolyan veszik. Azt meg aztán tényleg

elutasítja Bugár, hogy Kočner rárförmedt volna. Ha ezt tette volna, úgy megrúgta volna, hogy a hangja is elváltozott volna. Hogy a későbbiekben akart-e vele talákozni Kočner, nem tudja. Mindenesetre esélye sem lett volna - szögezte le a Híd vezetője, aki hozzátette, ő idő előtt haza is tért Pozsonyba.

"Amit állít, az hazugság." - így Bugár. A rendőrség által feltört kočneri üzenetekkel kapcsolatban megjegyezte, mivel vele kapcsolatban sok mindent összehordott, nincs oka arra, hogy a másokról szóló üzeneteket komolyan vegye. Azt azonban a bűnüldöző szerveknek kell majd megállapítaniuk, hogy mi az igaz, mi a hazugság.

Bugár szólt arról is, Kočnernek lehetett-e alkalma befolyásolni a Híd országos elnökségének tavaly márciusi döntését, hogy mi legyen a kormánykoalíció sorsa. Elmondása szerint a Híd határozatára senki sem gyakorolhatott hatást, hiszen a párt küldötteinek többsége döntött arról, mi legyen a tömörülés következő lépése. Bugár úgy véli, a Híd döntésének és az azt követő fejleményeknek amúgy Kočner nem örülhetett annyira, hiszen az elvezetett ahhoz, hogy ő most vizsgálati fogságban ül, hogy távozott Robert Kaliňák belügyminiszter és Robert Fico kormányfő, valamint az országos rendőrfőkapitány. "Ez az, amit Kočner annyira akarhatott?" Ha előrehozott választások lettek volna tavaly, lehet, hogy még csak itt sem tartanánk - véli a pártelnök.

A Kočner és Zsuzsová közti kommunikáció abból a mobilból származik, amelyhez a Kuciak-gyilkosság ügyében nyomozó rendőrök jutottak hozzá Peter Tóth vallomása révén.

Az aktuality.sk beszámolójára reagált az MKP és a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum is.

A Menyhárt József vezette párt szerint Bugár Béla, "a Maldív-szigeteki találkozóval kapcsolatban korábban úgy nyilatkozott: ugyan találkozott Marián Kočnerrel, de semmi fontosról nem tárgyaltak. A Threema fájltitkosító alkalmazásból közzétett, Kočner és Alena Zsuzsová közötti kommunikáció alapján viszont más következtetéseket lehet levonni. Bugár Bélától azt várjuk, adjon hitelt érdemlő magyarázatot a közzétett információkra, hiszen az ügy nagyon komoly következményekkel járhat!"

A Fórum arra emlékeztet, hogy a "Smerrel és SNS-szel alkotott kormánykoalíció fenntartását a MOST-Híd elnöksége – az ismert harmadik mondat megtalálása után – testületileg támogatta, ezért a felelősség minden egyes elnökségi tagot egyformán terhel. Bár Kočnert őrizetben tartják, a romlott rendszert továbbra is védik egyebek között a Most-Híd szavazatainak köszönhetően. A híradások ismeretében a Magyar Fórum felszólítja a MOST-Híd párt elnökét, hogy haladéktalanul magyarázza meg a Kočnerral ápolt kapcsolatainak mibenlétét."

(sp)