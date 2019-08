Terjed az afrikai sertéspestis, eddig 12 esetet vettek nyilvántartásba

Tovább terjes az afrikai sertéspestis a Tőketerebesi járásban. A házi sertéseket érintő gócpontok száma tízre nőtt, és a vírus előfordulását két vaddisznó esetében is igazolták. Erről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatott.

Újabb sertéstenyészetben diagnosztizálták a kórt Bodrogszentmária (Svätá Mária) községben, ahol csütörtökön is igazoltak egy esetet. Ezen kívül Zemplénben, Rad Hrušov nevű településrészében és Brehovban is felütötte a fejét a ragály. Cejkov határában újabb elpusztult vaddisznót találtak. Az Állami Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS) felhívta a figyelmet, hogy minden új gócpont olyan térségben található, ahol korábban már igazolták a betegség előfordulását.

Bodrogszentmária községben pénteken három sertésből álló tenyészetben bukkant fel a vírus, az előző napi eset lelőhelyének tőszomszédságában. A háromból egy sertés elpusztult.

Zemplén községben két, egymáshoz nagyon közel lévő háztáji gazdaságban ütötte fel a fejét a betegség. Az egyik esetben a 29 tenyésztett sertés közül két darab pusztult el. A másik tenyészetben csak egy sertés volt, amely szintén elpusztult. Rad-Hrušov és Brehov községekben három sertés közül hullott el az egyik.

Az agrártárca tájékoztatása szerint az érintett tenyészetekben már tegnap likvidálták a megmaradt disznókat.

Azokban a községekben, ahol felbukkant a betegség, augusztus 19-én fogják elpusztítani az összes házi sertést.

A védelmi övezetbe jelenleg a következő községek tartoznak: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážske, Somotor, Veľký Horeš, Bodrogszerdahely, Bodrogszentmária, Rad, Vojka, Kisgéres, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplén, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie és Zatín.

Az Állami Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet emlékeztetett: a tenyésztők az ország egész területén kötelesek regisztráltatni minden tenyészetet, akkor is, ha csak egyetlen sertésből áll. A főállatorvos tegnap intenzív vaddisznó-vadászatra utasított, és engedélyezte az egyébként illegális vadászati módszerek alkalmazását is tekintettel arra, hogy Szlovákia területén házi sertések és vaddisznók esetében is igazolták az afrikai sertéspestist. A földművelésügyi minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a törvény értelmében a fertőzésgyanús eseteket jelenteni kell az illetékes állatorvosnak.

Az afrikai sertéspestis először július végén bukkant fel Szlovákiában Őrös község (Strážne) egyik tenyészetében. Ezt követően a kór felütötte a fejét Nagykövesd, Szomotor, Rad és Bodrogszentmária községekben is. A napokban diagnosztizálták a betegséget egy vaddisznónál is Bodrogszentes község határában. Eddig minden igazolt eset a Tőketerebesi járáshoz kötődik.

TASR