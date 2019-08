Nyugat-szlovákiai  IV. liga, délkeleti csoport, 3. forduló: Két büntető után három pont a gútaiaknak

Szombaton első győzelmüknek örültek a gútaiak, akik mindkét találatukat büntetőből szerezték. Vasárnap a nagymegyeriek is megszerezték első győzelmüket. Udvardon raboltak pontokat a vágfarkasdiak. Folytatták veretlenségi szériájukat a negyediek és a párkányiak. Pontosztozkodással fejeződött be az egykor felsőbb osztályban is megfordult riválisok párbaja Léván.