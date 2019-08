Puskás-díj: Magyar gól is van a jelöltek közt! (videó)

Az év góljáért járó Puskás-díj történetében először magyar labdarúgó is szerepel a 10-es jelöltlistán: a debreceni Zsóri Dániel Ferencvárosnak lőtt februári találatára is lehet szavazni a nemzetközi szövetség (FIFA) honlapján.

A FIFA hétfőn délután hozta nyilvánosságra a díj tíz jelöltjét, a voksolás pedig máris elindult.

A DVSC 18 éves futballistája, Zsóri Dániel február 16-án, a Ferencváros elleni hazai bajnoki találkozón a 81. percben csereként állt be élete első NB I-es mérkőzésére, majd a 93. percben, 15 méterről ballal a kapu jobb alsó sarkába ollózott, megszerezve csapatának a győzelmet.

Zsóri gólján kívül a brazil Matheus Cunha (RB Leipzig), kolumbiai Juan Fernando Quintero (River Plate), a svéd Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy), az argentin Lionel Messi (FC Barcelona), az olasz Fabio Quagliarella (Sampdoria), az angol Andros Townsend (Crystal Palace), valamint három női játékos, a kameruni Ajara Nchout (Valerenga), az amerikai Amy Rodriguez (Utah Royals) és az északír Billie Simpson (Cliftonville Ladies) jelölt az elismerésre.

A találatok kiválasztásánál a 2018. július 16. és 2019. július 19. közötti időszakot vették figyelembe.

Nagyszerű születésnapi ajándék a FIFA-tól Magyarországnak, hogy az idén tízéves Puskás-díjnak végre magyar jelöltje is van. Álomszerű történet, hogy egy magyar szurkolói ötlet megvalósítására sikerült annak idején rábeszélnünk a FIFA-t, amely azóta az Aranycsapat zseniális kapitányáról elnevezett díjjal kitüntette mások mellett Cristiano Ronaldót, Neymart, Zlatan Ibrahimovicot vagy a legutóbb Mohamed Szalah-t." - mondta az MTI-nek Szöllősi György, a Puskás-ügyek nagykövete, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki fontos szerepet játszott a Puskás-díj létrejöttében és egyedüli magyarként az eddigi összes díjátadó gálán ott volt.

"Ha lehetett hiányérzetünk az elmúlt évek csillogó díjátadó gálái után, akkor annak legfeljebb az volt az oka, hogy az eddigi száz jelölt között egy magyar sem akadt. Az első NB I-es meccsén a Fradi ellen a 93. percben győztes gólt ollózó Zsóri Dániel azonban gondoskodott róla, hogy ez az álom is valóra váljon: a földkerekség szurkolói mostantól egy magyar játékos Puskás-díjára is szavazhatnak, egy olyan gól révén, amely tökéletesen megfelel az elismerés klasszikus követelményeinek, hiszen az esztétikum, a pazar technikai kivitelezés mellett a gólt a körülményei is különlegessé teszik" - fogalmazott Szöllősi György hangsúlyozva, hogy mindenkit köszönet illet, aki lobbizott a gól jelöltségéért, és azoknak is köszönet jár, akik majd szavazni fognak rá.

A FIFA honlapján szeptember 1-én éjfélig lehet voksolni. A korábbi évekhez képest változás, hogy a három legtöbb szavazatot kapó gól közül egy legendás játékosokból álló zsűri választja majd ki a győztest, aki szeptember 23-án, a milánói Scalában sorra kerülő FIFA-gálán veheti majd át az elismerést.



MTI