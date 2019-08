Jóváhagyta a kormány, eltűnnek Szlovákiából a műanyag tányérok, szívószálak, fülpiszkálók!

Az elfogadott módosítás szerint 2021-től lép érvénybe a tiltás, ami érinti a műanyag tányérokat, evőeszközöket, italkeverőket, szívószálakat, léggömbpálcákat, a polisztirolból gyártott egyszer használatos ételhordókat, poharakat, továbbá az oxodegradálódó műanyagokat, mert ezek mikroműanyagokra bomlanak, amivel szennyezik a környezetet.

A törvényi változások érintik majd azokat a községeket is, amelyek kivételt élveznek az alól, hogy kötelezően lehetővé tegyék lakosaiknak a biológiailag lebomló hullaék szeparálását. 2023-tól ugyanis ezek a kivételek megszűnnek.

Változik az elszállított hulladék nyilvántartása is, ugyanis a szemetes kocsikat mérleggel kell majd felszerelni, a tartalmuk súlyát pedig be kell jelenteni, rajtuk kívül részletesebb jelentéseket kell leadniuk a minisztériumnál a gyártói felelősségvállalás szervezeteinek (OZV) is.

A módosítás érinti azokat az illetékeket is, amelyeket a gyártók fizetnek az OZV-knek. Az illeték nagysága magába foglalja majd az általuk gyártott termék tartósságát, javíthatóságát, újbóli felhasználhatóságát és újrahasznosíthatóságát, illetve veszélyes anyagok jelenlétét a termékben. Az OZV-knek kötelességük lesz pénzügyileg előnyben részesíteni a környezetvédelmileg kedvezőbb termékek gyártóit.

"A gyakorlatban ez az jelenti, hogy a könnyebben újrahasznosítható termék vagy csomagolás gyártóját alacsonyabb költségek terhelik majd, mint azokat, akiknek a termékét nehéz újra feldolgozni. Ez az intézkedés közvetetten alternatívák keresésére hivatott motiválni a gyártókat, pl. olyan esetekben, amikor az nem kifejezetten szükséges, mondjanak le az összetett csomagolásról, vagy ne használjanak többféle csomagolóanyagot egy termékhez" - áll a minisztérium sajtóközleményében.

Az elmúlt három évben a környezetvédelmi minisztérium számos lépést tett a felesleges műanyag elleni küzdelem terén. A könnyű műanyag táskák fizetőssé tétele mellett a zöldtárca, Közép-Európában elsőként vezeti be a PET-palackok visszaváltási rendszerét. Már lezajlott a vonatkozó jogszabály sikeres tárcaközi véleményezése.

Februárban a kormány elfogadta a Hulladékkeletkezést Megelőző Programot, amely azt a vállalást is tartalmazza, hogy a tárca kidolgozza a csomagolásmentes üzletek támogatásának módszertanát.

(TASR/parameter)