„A jajgatásunkkal nem megyünk semmire. Ez így tovább nem mehet!” - dühösek az ollétejediek

„Végét járja a türelmünk, és dühösek vagyunk. Elkészült a feljelentésünk a Dron ellen, és azon vagyok, hogy az illetékes hivatalok ellen is készüljön feljelentés, mert két éven keresztül igazából egy helyben toporogtunk, és amit elértünk, azt azért értül el, mert kilincseltünk, veszekedtünk, kutattunk, nyomoztunk, amit véleményem szerint nem nekünk kellett volna”

– jelentette ki a szerdai lakógyűlés elején Ollé Mónika, az ügyben egyik legaktívabb helyi lakos.

Körülbelül 60-an gyűltek össze a felújított helyi művelődési központnál, hogy hangot adjanak tiltakozásuknak az ellen, ami zajlik. Ez egyébként kísértetiesen hasonlít a bő két évvel ezelőtti lakossági gyűlésre ugyaninnen, pedig a másik legaktívabb tejedi, Ollé Lajos már akkor is kijelentette, hogy „az utóbbi két évben változás nem volt, csak ígéret”. Ez a két év mára tulajdonképpen megduplázódott. Annyi viszont minden bizonnyal történt, hogy az elmúlt két évben nyilvánvalóvá vált, hogy káros, mérgező, karcinogén anyagokat tartalmaz időnként az ollétejedi levegő, és ennek forrásaként hivatalosan is az Ollétejed határában működő Dron Industries gumifeldolgozót jelölték meg.

Nem hivatalosan azonban a lakosok ezt már két éve is minimum sejtették – gázszag azóta is van, az idei nyáron is együtt kellett ezzel élniük. Július végén elvégeztek egy mérést, melynek eredménye azt mutatta, hogy a levett levegőmintában 50-szeresen haladja meg a megszabott határértéket a fenol mennyisége, és megtalálhatók benne egyéb mérgező anyagok is.

Farkas László, a Dron Industries ügyvezető igazgatója, ezt korábbi megkeresésünkre elutasította, a hivatalos méréseket szerinte nem a törvénnyel összhangban végezték el.

Tavaly október végén lejárt a gumifeldolgozó új reaktoraira megszabott, majd több alkalommal is meghosszabbított próbaüzem, és Morvay György, a járási hivatal vezetője akkor kijelentette, azok nem teljesítették a törvény által megszabott szigorúbb feltételeket, ezért nem értenek egyet a végleges használatba vételi engedélyük kiadásával. Ezt az engedélyt végül a város nem adta ki, viszont már akkor is felmerült, hogy meg kéne vizsgálni, ugyanezen feltételeket teljesíti-e az eddigi három reaktor.

Ez még nem történt meg, és a hivatalos szervek is csak tapogatóznak. Olléék Sólymos László környezetvédelmi miniszterig is elmentek, Morvay György, a járási hivatal elöljárója pedig a héten közölte a Paraméterrel, hogy állásfoglalást kér ez ügyben az illetékes megyei székhelyű járási hivataltól, tehát Nagyszombatból, továbbá tárgyal a megyei rendőrség igazgatójávan arról, hogy a környezetvédelmi rendőrség nyomozást indíthat-e a mérések eredményei alapján.

Lépéseket tett Hájos Zoltán polgármester is, erről pedig a szerdai lakógyűlésen Karaffa Attila alpolgármester tájékoztatott, Hájos ugyanis előre eltervezett szabadságát tölti. Karaffa szavai szerint a polgármester a Környezetvédelmi Felügyelethez (SIŽP) fordult, és közigazgatási eljárás elindítását kezdeményezte a július 20-i mérések eredménye alapján.

Az egyik megjelent hölgy emlékeztetett arra, hogy ebben az ügyben a két leginkább illetékes szerv a városi hivatal, illetve a járási hivatal alá tartozó környezetvédelmi főosztály.

„Itt káros, karcinogén anyagok vannak a levegőben. Tegnap este tíz óra után azt hittem, hogy végem. A városra és a környezetvédelemre tartozik az, ami itt van. Ez a két institúció a lényeg, hogy valami történjen. A polgármester tud ennek a végére pontot tenni a környezetvédelmi hivatallal együtt” – figyelmeztetett.

Másvalaki amiatt adott hangot a nemtetszésének, mert „azt mondták, csomó mérés kell; most megvoltak már a mérések, mégse történik semmi”.

„A jajgatásunkkal nem megyünk semmire. Ez így tovább nem mehet, én így biztos nem akarok tovább itt élni” – hangsúlyozta Ollé Lajos, majd közölte, a polgármesternek is keményebben kellene fellépni. „Valószínűleg ha ő is itt lakna, akkor máshogyan csinálná.”

Ollé Mónika végül megjegyezte, nem szabad, hogy ez csak az ollétejediek ügye legyen, mert a széljárástól függően a környező falvak is kaphatnak ebből.

„Ez nemcsak a mi ügyünk, nincs burok fölöttünk, ami alatt ez itt maradna” – szögezte le annak kapcsán, hogy a a tejediek kezdeményezésére várhatóan augusztus 29-ikére tüntetést szerveznek. A helyszín valószínűleg a Dron Industries telephelye előtt lesz, az időpontot később pontosítják.

(SzT)