Átadták Komáromban a csónak- és vizibiciklikölcsönzőt

A kölcsönző csónakokat és vízibiciklit kínál, de kerékpár-, tandem-, és rollerkölcsönzőt is üzemeltetnek ott. A tervekben egyéb úszó alkalmatosságok beszerzése is szerepel, például állva evezős szörfdeszkáké (elterjedt angol nevén SUP).

A csónakkölcsönző kialakítása egy negyedmilliós pénzcsomag keretén belül valósult meg, melyre tavasszal 40 ezer eurót hagyott jóvá a képviselőtestület.

5 csónakot és 5 vizibiciklit vásároltak. Egyelőre egy 12 méter hosszú és 2 méter széles úszó stéget kapcsoltak a vízpartra, a már meglévő lépcsőkhöz – ehhez kötötték ki a csónakokat, de ezt a későbbiekben bővíteni szeretnék. Két lakókonténer került még a partra, az egyikben iroda működik a kölcsönzéssel kapcsolatos teendők intézésére, a másikban toaletteket, vizesblokkot és raktárat alakítottak ki.

A meglévő faépületben a kölcsönző mellett egy street food jellegű büfé is nyílt, amelyben környezetbarát kiszerelésben több halétel és más finomság is kapható.

„A Holt-Vág és környéke egy olyan rekreációs célpont, amely mind a komáromiaknak, mind a turistáknak számtalan lehetőséget rejt. Célunk, hogy Komárom egyik kedvenc pihenőzónája legyen a tó és környéke, ahol színvonalas szolgáltatások várják a kikapcsolódni vágyó helyieket és a turistákat egyaránt“

– jelentette ki Keszegh Béla polgármester.

A nyári időszakban – az időjárástól függően – minden nap 10.00 - 18.00 óráig nyitva tart a csónakkölcsönző, szeptembertől pedig a hétvégenként érhető el a szolgáltatás. A kölcsönzés díja 5,- € egy órára.

A Holt-Vág revitalizációjának egy következő szakasza a kölcsönző, ami még tovább folytatódik. A korábbi években a víz minősége is sokat javult, hiszen kiszedték az iszapot, megritkították a nádast és a vízpart környékét, utakat is rendbe rakták. A víz minőségét kéthetente ellenőrzik, amely alapján fürdésre alkalmas.

