Az SaS foglalta le az SzNF teret a Kuciak-gyilkosság évfordulójára 

A pozsonyi SzNF teret a Tisztességes Szlovákiáért (Za slušné Slovensko) kezdeményezés mellett az OĽaNO mozgalom és az SaS párt is le akarta foglalni Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának első évfordulójára. Az óvárosi (Staré Mesto) városi hivatalban csütörtök délután végül az SaS-t sorsolták ki. Erről Matej Števove, Pozsony-Óváros polgármesterének szóvivője tájékoztatta a TASR hírügynökséget. Az SaS a tervezett megmozduláson teret enged minden demokratikus szereplőnek.

A szóvivő elmondása szerint mindhárom szereplő szerdán (augusztus 21.), reggel 8 óra előtt jelentette be a gyülekezési szándékát.

„A terek mindenki számára nyitottak. Ezért szívesen látjuk a Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezést és más demokratikus csoportokat is, amelyek változást akarnak Szlovákiában” – jelentette ki Róbert Buček, az SaS szóvivője, hozzátéve: rövidesen felveszik a kapcsolatot a kezdeményezéssel. A párt felszólította az illetékeseket: mutassák meg közösen, hogy együtt tudnak működni, és el tudják hozni azt a pozitív változást, amit az állampolgárok várnak tőlük.

Matúš Bystriansky, az OĽaNO szóvivője elmondta: a mozgalom a sorsolás előtt visszalépett a Tisztességes Szlovákiáért javára, sőt szervezői és anyagi segítséget is felajánlott nekik a megmozdulás előkészítéséhez. Hozzátette: az OĽaNO küldötte jelentkezett elsőként az óvárosi városi hivatalban.

Števove megerősítette, hogy a mozgalom február 20-ra, vagyis az évforduló előestéjére is gyűlést jelentett be az Sznf térre. A Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezés az évforduló napján egyébként a Szabadság térre (Námestie slobody) is bejelentett egy rendezvényt.

Az OĽaNO mozgalom korábban összetűzésbe került a Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezéssel az Sznf tér lefoglalása miatt. Akkor a bársonyos forradalom 30. évfordulójára rendezett megmozdulás képezte vita tárgyát. A mozgalom végül a november 14-től 19-ig terjedő időszakra foglalta le a teret. A Tisztességes Szlovákiáért ugyanerre a térre november 13-ra és 22-re jelentette be gyülekezési szándékát. A kezdeményezés a Szabadság teret is lefoglalta a november 15-től 18-ig tartó időszakra.

