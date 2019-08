VIDEÓ: Belecsaphatott a villám Danko zászlórúdjába!

Ahogy a Csallóközben , úgy Pozsonyban is heves zivaratok tomboltak szombaton éjszaka. A parlament közelében is lecsapott egy villám, és könnyen lehet, hogy éppen Danko zászlórúdja volt, amibe belevágott.

A tvnoviny.sk tette közzé Adam Kováč videóját, amelyen az látható, hogy egy villám csapott le a parlament közelében.

„A kapitány zászlórúdját ma megkeresztelték. Ilyen szépen ízlelte meg a villám a 30 méteres zászlórudat, amit a parlament elnöke állíttatott” – írta közösségi oldalán az iMeteo portál. Egyelőre nem tudni, hogy a villám valóban a rúdba csapott-e bele, vagy valahol máshol vágott le a közelben, de mindenesetre gyanús...

Mint ismert, Andrej Danko (SNS), a parlament elnöke az elmúlt hetekben egy 30 méter magas zászlórudat állíttatott a parlament épülete elé. Danko korábban többször is említette, hogy Orbán Viktor az egyik példaképe, és most is magyar példát valósított meg Pozsonyban.



(tvnoviny.sk)