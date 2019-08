Csapat nélkül a DAC korábbi védője, gyarapodnak a brazilok Senicán - heti átigazolások a Fortuna Ligában

Többé már nem a Sereď játékosa Ľubomír Michalík. A 36 éves védő, aki 2015 és 2017 között a DAC-ot erősítette, csütörtökön távozott a Fortuna Liga tavalyi újoncától, jelenleg pedig csapat nélkül áll. Michalík mellett a 29 éves Martin Sustól is megvált a csapat.

Három játékossal erősített a héten az újra a régi formájában tündöklő AS Trenčín: érkezett a horvát Tomislav Knezevic a Dinamo Zagreb II-ből; az angol-ghánai állampolgárságú Cole Kpekawa, aki január óta csapat nélkül állt, legutóbb pedig a skót St. Mirrent erősítette; valamint kölcsönbe a Spartak Trnavától a curacaoi-holland Gino van Kessel. Utóbbi máris góllal mutatkozott be új csapatában – szombaton a Pohronie ellen ő állította be a 4:0-s végeredményt.

Alakul a brazil különítmény Senicán: egy hete a középhátvéd, João Favaro csatlakozott a csapathoz, ezúttal pedig egy jobboldali védő érkezett. Gustavo Cascardo már a negyedik brazil játékos a Senicánál.



Heti átigazolások a Fortuna Ligában a Transfermarkt.com alapján:

(tt)