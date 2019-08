IDŐJÁRÁS: Szolid szürkeségtől eszeveszett felhőszakadásig lehet minden!

ÉJSZAKA:

Túlnyomórészt mérsékelten vagy erősen felhős idő lesz az éjszaka, a nyugati országrészben továbbra is előfordulhatnak záporok, zivatarok, viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 19 és 14 fok közé esik vissza, a légmozgás viszont csak viharok esetén fokozódik.

KEDD:

Marad a hétfőihez hasonló fura időjárás, amikor a meleg és fülledt levegő mellé felhős égbolt társul, mely meglepetéseket rejteget számunkra. Eleinte csak a nyugati országrészben, később máshol is számíthatunk csapadékra, intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet eközben 25 és 30 fok közt éri el csúcsértékét nyugaton, keletebbre 30 fok fölé is emelkedhet.

(SHMU)