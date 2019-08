„Senki nem fog értünk vérezni a szlovák pártok színeiben” – villáminterjú Menyhárt József MKP-elnökkel (videó)

Hallott a „gombaszögiek” pártalapítási terveiről is.

Bár az MKP tudomásul vette a Híd hétfői döntését, a parlamenten kívüli párt elnökét meglepte, hogy a Bugár Béla vezette tömörülés küldöttei milyen magas arányban utasították el a két magyar párt választási koalícióját. De „az is árulkodik valamiről.”

„Elnöktelenítésről”, - azaz, hogy a két párt jelenlegi és korábbi vezetői ne szerepeljenek a listán, - Menyhárt József szerint nem volt szó, sosem tárgyaltak arról, ki ne indulhasson a választásokon.

Simon Zsolt Magyar Fóruma irányába nyitott az MKP, de mindegyik szlovák ellenzéki párt felé is. Ebbe a „közösségbe” még a Progresszív Szlovákia nevezetű párt is belefér, hiszen a nyitottság megvan a továbbiakban is, „de tudomásul kell venni, senki nem fog érezni és nem fog értünk vérezni a szlovák pártok színeiben. Magunknak kell elvégezni a munkát.”

Menyhárt értesült arról a híresztelésről is, miszerint az úgynevezett gombaszögi csapat zászlóbontásra készül, és egy új hazai magyar pártot szeretnének létrehozni. „Sok mindenről lehet hallani, egy jó ideje hallom, … de a tettek számítanak.”



(sp)