Bukhat a román kormány, kiléptek a kormányból a liberális ALDE miniszterei

Benyújtotta lemondását kedden a kisebbik román kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) három minisztere, az ALDE által jelölt, egy hónapja kinevezett Ramona Manescu külügyminiszter azonban továbbra is a kormány tagja marad.

Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök a keddi kormányülés elején azt mondta: tudomásul veszi az ALDE "meghátrálását", ugyanakkor köszönetet mondott Manescunak, amiért "megértette, hogy a kormányzati felelősség előbbre való minden politikai érdeknél".

Távozik posztjáról Gratiela Gavrilescu kormányfőhelyettes, környezetvédelmi miniszter, Anton Anton energiaügyi miniszter és Viorel Ilie parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter. Ideiglenes helyettesítésüket Dancila három szociáldemokrata kormánytagra bízná. Ezeket a jelöléseket is várhatóan még kedden eljuttatják az elnöki hivatalba - közölte a kormányszóvivő.

A szociálliberális kormánykoalíció felbomlásától függetlenül Dancila a kormány másik négy posztján is személycserét kezdeményezett: hétfőn négy új miniszterjelölt kinevezését kérte az államfőtől. Az egyik kormányfőhelyettesi poszton, valamint a belügyi és oktatási tárca élén várható volt a váltás, mivel ezeket a tisztségeket ideiglenes miniszterek töltötték be, Dancila azonban a kormányátalakítást az igazságügyi miniszter lecserélésére is fel akarja használni, jelöltjét pedig a jobbközép ellenzék élesen bírálja.

A kormánytagokat a miniszterelnök javaslatára az államfő nevezi ki. Bár a két hónapja hatályos új közigazgatási kódex jelentősen korlátozta az elnök mozgásterét, az elnök egy alkalommal - indokait megnevezve - elutasíthatja a kormányfő valamely miniszterjelöltjét.

A bukaresti elemzők ezért arra számítanak, hogy két hónappal az elnökválasztás előtt az újabb mandátumra pályázó jobboldali államfő nem fogja kihagyni az alkalmat, hogy ismét borsot törjön politikai ellenfele, a szociáldemokrata miniszterelnök orra alá, és megtagadja a futószalagon kezdeményezett minisztercserék valamelyikének végrehajtását.

A bukaresti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) koalíciós partnere, a liberális ALDE hétfőn jelentette be, hogy kilép a kormányból, miután Dancila nem volt hajlandó eleget tenni a kormányprogram felülvizsgálatát és a közigazgatás karcsúsítását sürgető követelésüknek. A parlamenti mandátumok 45 százalékával rendelkező PSD kisebbségi kormányzásra, az államfőt támogató jobbközép ellenzék - a most ellenzékbe vonult ALDE és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatására számítva - a Dancila-kabinet megbuktatására készül.

Romániában jövő héten kezdődik a kétkamarás parlament őszi ülésszaka, novemberben pedig államfőválasztást rendeznek.

