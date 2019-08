Majmocskának annyi, ha szerdán Pellegrini kiderít még többet

Igazságot nem az utcának vagy a médiának kell szolgáltatnia, jelentette ki kedden, a kormány rimakokovai (Kokava nad Rimavicou) kihelyezett ülésén Peter Pellegrini kormányfő Monika Jankovská igazságügyi államtitkár ügyével összefüggésben. Úgy véli, a köztisztviselők leváltását világosabb és igazságosabb rendeletekkel kellene szabályozni. Hozzátette: a nyomozók és az ügyészek szabad kezet kaptak az ügy kivizsgálásához. Meg azt is: várjuk meg a holnapot...

A kormányfő leszögezte, hogy kész felelősségre vonni Jankovskát, ehhez azonban több információra van szüksége. „Ha holnap sikerül kiderítenem egy kicsit többet, fel fogom kérni Gál Gábor igazságügy-minisztert, hogy javasolja a menesztését” – tette hozzá.

„Ha kiderül, hogy az állampolgároknak kételyeik vannak, veszélyeztetve érzik az igazságszolgáltatást, vagy úgy vélik, hogy valaki befolyásolta azt, akkor nem kerülhető el a politikai felelősségre vonás a bizalmatlanság csökkentése érdekében” – jegyezte meg.

Pellegrini ugyanakkor hangsúlyozta, hogy igazságot nem az utca vagy a média fog szolgáltatni. „Ez egy demokráciában a rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok dolga. Az igazságszolgáltatás nem illeti meg sem a politikusokat, sem a médiát” – fogalmazott.

A miniszterelnök a továbbiakban ismét elmondta: senkit sem fedez, és senki sem akadályozza őt abban, hogy szabadon döntsön. Ugyanakkor nem akar precedenst teremteni, amely abból állna, hogy „valamelyik média az ellenzéki politikusokkal együtt hozzászokik ahhoz a rendszerhez, hogy elég reggel leírni valamit, és még idő se lesz ellenőrizni az információ hitelességét, mert mi már időközben felelősségre is vonunk és menesztünk valakit.”

Jankovská a múlt héten önként átadta a mobiltelefonját a hatóságoknak. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) csütörtöki (augusztus 22.) akciója bizonyos üzenetek lefoglalására irányult. A rendőrség nem konkretizálta, hogy miféle üzenetekről van szó. A közleményből annyi derült ki, hogy korrupciós bűncselekmények, valamint hivatali hatáskörrel való visszaélés ügyében jártak el. A médiában megjelent információk szerint Jankovská „intenzív kommunikációt” folytatott telefonon keresztül Marian Kočner vállalkozóval, aki ellen a Kuciak-gyilkosság megrendelése miatt indult eljárás.

Jankovská tagadta, hogy kommunikált vagy találkozott volna Marian Kočner vállalkozóval. A napokban több ellenzéki párt is Jankovská menesztését követelte. Az elnök asszony is úgy véli: elfogadhatatlan, hogy továbbra is az Igazságügyi Minisztérium államtitkára maradjon.

Gál Gábor (Most-Híd) igazságügy-miniszter korábban kijelentette: azonnal javasolni fogja Jankovská leváltását, ha bebizonyosodik, hogy kapcsolatban állt Marian K.-val. Amennyiben a Smer-SD párt ennek ellenére is ragaszkodna ahhoz, hogy Jankovská az államtitkári pozícióban maradjon, Gál megfontolja a lemondását a miniszteri posztról.

