Dokumentumfilmet készített a Netflix Travis Scottról

Természetesen trailer is készült a szóban forgó filmhez, amely egy évekkel ezelőtti felvétellel indul, ahol Scott egy kissé hiányos sorokból álló közönség előtt rappel, majd a képet egyszer csak egy tablet veszi körbe, a következő jelenetben pedig már egy csordultig teli arénában ad koncertet a rapper.

A film a Look Mom I Can Fly (azaz Nézd anya, tudok repülni) címet viseli, és nem meglepő módon a rapper életét hivatott bemutatni. A beharangozó videót alapul véve jó pár gyermekkori felvételt láthatunk majd Scottrol, mellette mesél majd arról, hogyan élte meg karrierje különböző szakaszait, láthatjuk új albumának elkészítései folyamatait, és persze Kylie Jennerrel való kapcsolata is terítékre kerül, akivel közös gyerekük született.

Travis Scott egyébként meglepő módon, VHS-kazetták segítségével promotálta a filmet. A kiugró nézettség elérésnek érdekében pedig természetesen gyermekének anyja, Kylie Jenner is megosztott már részleteket a filmből.

Velvet