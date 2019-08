Hiba volt véget vetni a Híd-MKP tárgyalásának, de most már a "gombaszögieken" a sor meg a Magyar Fórumon - interjú Nagy Józseffel

Az európai parlamenti képviselőségnek a nyáron búcsút intő hidas Nagy József a maga módján tiltakozott pártja minapi, "elhamarkodott" döntése ellen. Szerinte "méltánytalanság történt". A politizálást "időzabáló" hobbijának tartó exminiszter úgy véli, hiánycikk lett a körükben a nagyvonalúság, és különben is, ismerjük be, jobb összefogni. Még a "Čaputová-jelenség" is megtörténhet velünk, elvégre minden válság esély a megújulásra. Egy választási párt meg fordulatot hozhat - szóval: "be positive!" Lassan vége a táborozási szezonnak, és a gombaszögiek most elvégezhetnék, amit a Híd és az MKP nem tudott megtenni. Felkészül Simon Zsolt fóruma, amelyik kész a kooperációra.

Hétfőn a Bugár Béla vezette kormánypárt nagy többséggel úgy döntött, az MKP makacs álláspontja miatt nem lesz Híd-MKP-koalíció a soron következő parlamenti választásokon. Nagy József erre azt nyilatkozta másnap: elég volt az olyan hibás döntésekből, amelyek a szlovákiai magyarok legfontosabb közösségi érdekét vesztik szem elől, és ezért ő már nem is indulna a Híd önálló listáján.

Ön szerint miért döntött úgy a pártja országos tanácsa, ahogy?

Hogy a küldöttek közül ki, hogyan döntött, lelke rajta. A lényeg az, hogy a két párt közötti párbeszédet folytatni kellett volna. Ha máshogy nem, a tárgyalódelegáción is változtatva. Szerintem az egész egyeztetés túl korán ért véget. A hivatalos hidas indoklás, hogy mindez azért van, mert az MKP nem volt hajlandó visszalépni a jelöltlista 50-50 százalékos elosztásának feltételéből, egyszerűen méltánytalan. Ahhoz képest teljesen, hogy mi lehet így, hogy a hazai magyarság nem jut képviselethez.

Kezet a szívre, korrekt volt ez a hidas ajánlat, hogy a kormánypárt javára 70-30 százalékban ossza el a két párt a jelöltek helyét? A közvélemény-kutatások már egy ideje nem mutatnak ekkora különbséget a két tömörülés között.

Nem állítom, hogy az 50-50 százalékos elosztás jogos lenne, de egy erősebb párt – a jelen helyzetben a Híd – nagyvonalúságot mutathatott volna, egy pozitív hozzáállást. Hiszen a preferenciaszavazat, azaz a karikázási lehetőség amúgy is nagy mozgásra ad lehetőséget a jelöltlistán. Szerintem az MKP választói is pozitívan értékelték volna ezt a nagyvonalúságot. Ezért is mondom, lehet, hogy ha más személyek tárgyaltak volnak az együttműködésről, akkor a 70-30-as feltételrendszer puhulhatott volna.

Szóval a Hídnak szorgalmazni kellett volna a további tárgyalást? Hátha enged az MKP is az álláspontjából?

A választók túlnyomó többsége összefogást akart, én is ezt támogatom. Egyszerűen jobb összefogni. Mert mi jöhet most? Az általános bizalmatlanság megerősödhet, és nekünk ez ellen kell küzdenünk. Ismert megállapítás, hogy az evolúció az összetartókat részesíti előnyben. A hazai magyar választók meg most megosztottak, leválnak a demotiváltak, és tovább nyílik az ajtó.

Ezt hogyan érti?

Új pártok jönnek létre, hiszen a két párt nem viselkedett felelősen.

Ez most akkor jó vagy már elég volt az új magyar tömörülésekből?

Ennek lehet egy integráló hatása is. Nem kilátástalan a helyzet. Megtörténhet, ami már korábban is előfordult, hogy egy vadonatúj párt gyorsan sikert ér el. A "Čaputová-jelenség" létező dolog.

A mi esetünkben ez mit jelent?

Nem látom teljesen elveszettnek a helyzetet. Minden krízis esély a megújulásra. El tudom képzelni, technikalilag lehetséges, hogy egy új formáció, egy választási párt fordulatot hoz. Mindenesetre: be positive!

Derűlátóan kérdezem, ennek élére ki állhatna?

Nem magamra gondolok, az nem lehet hiteles. Olyanra inkább, aki meg tudja szólítani azokat a választókat, akik eddig a magyar pártokra szavaztak. Olyan személyek kellenek, akik nincsenek annyira beágyazódva a jelenlegi pártokba.

Netán arra a nem lankadó politikai pletykára céloz, hogy a legmenőbb nyári táborunk szervezői, az úgynevezett "gombaszögiek" pártalapításon törik a fejüket?

Maradjunk annyiban, hogy velük kapcsolatban el tudom képzelni az elmozdulást. De ez rajtuk múlik, mennyire lesznek befogadóak, inkluzívak. A sikerességük elsősorban azon múlik. Tudatában vagyok annak, hogy ehhez politikai tapasztalat is kell, mert itt most a választóink többségét kell visszaszerezni, és nem csupán egy szegmensre, a fiatalokra kell összpontosítaniuk. Azt kell elvégezniük, amit a két párt vezetősége nem tudott megtenni.

Ha önt is megszólítanák, társulna hozzájuk?

Ezt csak akkor tudom elképzelni, ha én is megtalálom a magam prioritásait. Az európai kisebbségvédelem kiépítése érdekében dolgoztam az elmúlt években Brüsszelben, ezt a munkámat folytatnám. Amiről beszélek, az egy egyértelműen nyitott formáció lehetne, ahol nincs helye a zsarolásnak és a szétszabdalásnak. Azt senki sem engedheti meg.

Visszatérve a hét eleji hidas döntésre. Ez a Híd-MKP koalícióját elutasító döntés, annak is az elsöprő - 37:5 - aránya miről szól?

Arról, hogy inkább azok aktiválódtak, azok koordinalták lépéseiket, akik nem akarták a Híd-MKP együttműködést. Azok pedig, aki nem akarták befolyásolni a tárgyalócsoportot, inkább visszavonultak. Az egész tárgyalási folyamat során nem folyt túl pozitív diskurzió a párton belül, és nem sikerült a Híd szlovák tagjainak elmagyarázni, milyen szerepbe kerülhetnének a továbbiakban. A párton belüli szlovákok így nem látták értelmét támogatni az összefogást. Egy gyűjtőpártnak pedig nem szabad lemondania a választókról, azokról sem, akik mondjuk vegyes házasságban élnek. Egy nyitott, modern, befogadó formációnak, egy, a régiójukat képviselő pártnak ilyet nem szabad tennie.

Szerdán már arról szóltak a hírek, mocorgás van a Hídban, néhányan talán kilépnének. Tud erről a mozgolódásról?

Nem tudok, és nem is foglalkozok ezzel. Ez most nem is olyan lényeges. Nem változtatna a helyzeten, hacsak nem olyan mértékű lenne az elmozdulás.

És ha olyan lenne?

Akkor újra döntés elé lehetni vinni a kérdést.

Azon is gondolkodik netán, hogy kilépne a Hídból?

Egyelőre ez nem időszerű kérdés. Nem azért léptem be a pártba, hogy ne legyen saját véleményem. Ha ez elfogadható a Híd számára, akkor rendben van. 30 éve vagyok vállalkozó, nem függök semmitől, megengedhetem magamnak ezt az "időzabáló" hobbit, a politizálást. Viszont nem szeretnék kivonulni ebből a kisebbségi jogok témából, amit az európai parlamentben sikerre vittem.

Simon Zsolt politikai projektje mennyire csábító?

Értem Zsolti filozófiáját. A Magyar Fórummal meg akarja szólítani az egykori hídas szavazókat, vagy akik nem értenek egyet ezzel a kormánykoalícióval. Ez utóbbival kapcsolatban meg egy rövid megjegyzés: a koalíció létrehozása a Smerrel és az SNS-szel akkor nem tűnt hibának, de most már igen. A Hídnak a kárára vált. Visszakanyarodva Simonékhoz, én csak abban szeretnék részt venni, ami garantálja, hogy a törvényhozásba beviszi a kisebbségi képviselőket. Hogy a régiónk tovább fejlődhessen, hogy a megszerzett jogaink ne kerüljenek veszélybe, hogy a jogállamiság kiépülhessen. Mert egy szlovák párt magyar platformja ezeket a feladatokat képtelen keresztülvinni. Nem ugyanaz a kisebbségi ügyért megküzdeni, mint azt esetleg támogatni.

Szóval mi a helyzet a Magyar Fórummal?

Simonékkal is együtt kellene működni. Náluk látom is a hajlamot a kooperációra. Persze, neki is megvan a maga hátránya: korábban MKP-s volt, aztán hidas, és nála hiányzik az, amit egy új formáció tudna hozni. De az kétségtelen, hogy van kormányzati tapasztalata, ami viszont önmagában kevés.

És ha a fórumosok a gombaszögiekkel egymásra találnak, de Simon Zsolt mondjuk hátralépne egyet?

Ez jól hangzik, de ez majd az ő döntése kell, hogy legyen.

Ennyi kombináció után mire tippel, ön szerint lesz magyar képviselő a szlovák parlamentben a jövőre esedékes választásokat követően?

Még a legrosszabb esetben is meglehet, valamelyik szlovák párt listáján bejuthat 1-2 személy. De ennek a gyakorlati haszna kevés lenne. Az ügyeink képviseletére elenyésző volna a tárgyalási pozíciójuk, csupán dísznek lennének ott. Ezért is nagy a felelőssége a kialakult helyzetben minden véleményformálónak, beleértve a sajtó képviselőit is, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy most 4 évre kimaradunk a parlamentből. Mert aztán négy esztendő múlva az is megtörténhet, hogy már nem is lesz kivel összefogni.

