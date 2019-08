Európa-liga: Tizenöt év után főtáblán a Ferencváros

A zöld-fehérek 15 év után szerepelhetnek ismét a második számú európai kupasorozat csoportkörében, melynek sorsolását pénteken 13 órától rendezik. Tavaly is volt magyar csapat az El főtábláján, akkor a Vidi FC szintén a BL-selejtezőből indulva járt sikerrel.



Európa-liga, selejtező, 4. forduló, visszavágó:

Ferencváros-FK Suduva (litván) 4-2 (2-1)

Groupama Aréna, 18 567 néző, v.: Marco Guida (olasz)

Továbbjutott: a Ferencváros 4-2-es összesítéssel.

gólszerzők: Varga R. (36., 11-esből), Boli (45+1.), Tokmac (66.), Szignyevics (96., 11-esből) illetve Verbickas (11.), Topcagic (64.)

sárga lap: Heister (4.), Sigér (33.), illetve Kardum (35.), Kerla (43.), Svrljuga (95.)



Ferencváros:

Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Dvali, Heister - Sigér (Ihnatyenko, 71.), Haratyin - Zubkov, Tokmac, Varga R. (Isael, 68.) - Boli (Szignyevics, 80.)



FK Suduva:

Kardum - Svrljuga, Kerla, A. Jankauskas, Hladik, Zivanovic - Verbickas (E. Jankauskas, 71.), Cadjenovic, Matulevicius (Vezevicius, 88.) - Topcagic, Tadic (Golubickas, a szünetben)



I. félidő:

11. perc: Dvali hibázott hatalmasat, szinte az alapvonalról középre passzolt, a labdára pedig lecsapott Verbickas, betört a 16-oson belülre, lövésébe ugyan Blazic belevetődött, de ez csak arra volt jó, hogy az elvetődő Dibusznak még csak esélye se legyen védeni (0-1).

35. perc: egy pontatlannak tűnő kiugratás az egyik vendég védőn irányt változtatva tökéletes lett Bolinak, a csatárt viszont a 16-oson belül elkaszálta a kapus. A büntetőt Varga higgadtan a kapu közepébe gurította (1-1).

45+1. perc: Zubkov lépett ki a leshatáron a jobb oldalon, laposan lőtte középre a labdát, az ötösön érkező Boli pedig finoman bele tette a lábát, így a játékszer a jobb oldali kapufáról a hálóba vágódott (2-1).



II. félidő:



64. perc: egy jobb oldali beadásra Topcagic robbant be és az ötös sarkáról kapásból a rövid sarokba belsőzött (2-2).

66. perc: Tokmac iramodott meg a vendég térfél közepén, majd 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-2).

96. perc: Zubkov egyedül indult meg, betört a 16-oson belülre és büntetőt harcolt ki, melyet Szignyevics középre lőtt (4-2).

"Feladni soha" - ez volt az üzenet a hazai szurkolók látványos óriásmolinóján, amelyen zöld-fehérbe öltöztették a filmtörténet egyik legnagyobb harcosát, a Sylvester Stallone által megformált ökölvívót, Rockyt. A klasszikussal ellentétben a Ferencvárosnak nem a padlóról kellett felállnia, hiszen az első mérkőzésen úgy játszott idegenben gól nélküli döntetlent, hogy végig nagy mezőnyfölényben futballozott.

Nem esett neki riválisának a magyar bajnok, láthatóan türelmes játékra rendezkedett be, de a terv már a 11. percben borult, mivel Dvali hibája után előnybe kerültek a vendégek. Innentől a zöld-fehéreknek két gól kellett a továbbjutáshoz. A hazaiaknak a 33. percig kellett várniuk az első komolyabb lehetőségükre, ekkor Lovrencsics senkitől sem zavartatva tüzelhetett, de nem talált kaput. Néhány másodperccel később már a Dinamo Zagrebtől elszenvedett súlyos hazai vereség után is lelkesen tapsoló FTC-tábornak is elfogyott a türelme, de sok ideje nem maradt a zúgolódásra, hiszen pillanatokkal később kedvenceik büntetőhöz jutottak, melyet Varga értékesített. Az egyenlítés érezhetően feltüzelte a játékosokat, a nyomás pedig szinte közvetlenül a szünet előtt meghozta az eredményét, a holtszezonban a Stabaktól igazolt norvég gólkirály, az elefántcsontparti Boli megszerezte első találatát a Ferencváros színeiben.

A szünet után erős első negyedórát produkált a Suduva, majd a 63. percben a Ferencváros lezárhatta volna a párharcot, de Zubkov gyönyörű tekerése a keresztlécen csattant. A Suduva gyakorlatilag a következő támadásából egyenlítve sokkolta a publikumot, de a maroknyi litván szurkoló nem örülhetett sokáig, mivel Tokmac remek egyéni megmozdulásával újra a Ferencváros került előnybe. A norvég játékos már a negyedik gólját szerezte a sorozatban. Néhány perccel később újra Zubkov dönthetett volna végleg, de óriási helyzetben kapu fölé fejelt, majd negyed órával a vége előtt Boli is ziccert rontott.

A hajrában ugyan többször is beszorult a magyar bajnok, de kontrákkal veszélyeztetett, egy ilyen akció végén az utolsó pillanatokban Zubkov 11-est harcolt ki, melyet Szignyevics lőtt kapuba.



MTI