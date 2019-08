Befuccsoltak a tárgyalások, de nem úszott el a Híd esélye - állítják többen

A Denník N Martin Slosiarikot, a Focus ügynökség vezetőjét, Hunčík Péter pszichiátert, Petöcz Kálmán politológust és Ravasz Ábelt, a Híd alelnökét is megszólaltatta.

Bugár Béla pártjának támogatottsága az utóbbi hónapokban 4 és 5% között mozgott. Volt már 4,2-4,3 is, legutóbb a Focusnál 4,7.

Ravasz Ábel szerint nem omlott össze a Híd támogatottsága, a helyzet ennélfogva pedig még megoldható. "Érzékelem, hogy nem vagyunk 5% felett, de ettől a határtól sem vagyunk messze" - jegyezte meg. Hozzátette, a választóknak azt kell kommunikálniuk, amit sikerült elérniük.

"Az az érzésem, hogy a médiában ritkán jelenünk meg pozitív témák kapcsán. Mozgásba kell hoznunk a párt tagjait és szimpatizánsait. Három éve csak azt hangoztatják nekik, hogy a rossz oldalon állnak és erkölcstelenek" - fogalmazott.

Mindemellett pedig szeretnék megnyitni a választási listát új arcok, aktivisták előtt, valamint nagyobb hangsúlyt fektetni az olyan kisebbségekre, mint a romák vagy a ruszinok.

A Híd alelnökétől nem meglepő, hogy bízik a parlamentbe való bejutásban, de hasonlóképp látja a helyzetet Martin Slosiarik is. A Focus igazgatója szerint bizonyos fokú kockázatot azért jelent számukra a PS magyar platformjának megalapítása, annálfogva is, hogy a párt a délig régiókban átlagon felüli eredményt ért el az EP-választáson, és Zuzana Čaputovára is sokan szavaztak a magyarok.

"A Híd tudatosítja, hogy megmaradásuk kulcsa ma az interetnikus dimenzióban rejlik. Tehát nem kellene csak magyar pártnak maradniuk, aktívabbnak kellene lenniük a ruszinok és a romák között" - húzta alá, ugyanakkor abban is lehetőséget lát, hogy megszólítsák még inkább azokat a magyarokat, akik az identitásukat nem domborítják ki annyira.

Hunčík Péter továbbra is jónak tartja a Híd pártot mint projektet, amely az ország demokratizálásán és modernizálásán dolgozik a nacionalizmust kizárva. "Amit Bugár az elmúlt három évben tett, azt rosszul csinálta" - vélekedett, viszont úgy látja, hogy kizárólag a Smerrel és az SNS-szel való koalíció miatt nem érdemelné meg a Híd azt, hogy kipottyajnon a parlamentből. Hasonlóképp nem tartaná jó ötletnek, ha mindössze egy etnikai magyar párt jönne létre. Lehetőséget lát viszont abban, hogy erőteljesebben megszólítsa a Híd a ruszin kisebbséget.

"Többször is próbáltam hatni a Hídra, hogy lépjenek ki a koalícióból. Most viszont erre már késő van" - húzta alá. Úgy véli, arra viszont szükség van, hogy a választásokig hátralévő félévben a Híd határolódjon el a Smertől és az SNS-től, és világosan bírálja, amit csinálnak.

Egyetért azzal, hogy a média időnként igazságtalan Bugárral abból a szempontból, hogy az ő számlájára is írják azt, amit a Smer és az SNS követett el.

Petöcz Kálmán szerint a Hídnak nagyobb esélye a bejutásra, mint az MKP-nak, azt viszont nem merészelné megjósolni, végül bejut-e. Úgy látja, hogy mindkét párt alapvető problémája, hogy a választók többé-kevésbé fiatalnak mondható generációit továbbra is a nemzeti hovatartozás szerinti választás befolyásolja, éppen ezért egyik párt sem tudja megszólítani a fiatalokat.

(Denník N)