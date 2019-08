Semlegesség vagy kirekesztés, kedves SZMPSZ?

Bizonyára megint kapok majd hideget és meleget is, mert errefelé minden józan figyelmeztetésnek szánt megszólalás azonnali hisztirohamokat szokott kiváltani… De most igyekszem finoman fogalmazni, hogyha valaki nem csípőből ütne vissza, ne érezzen tüskét, hanem olvassa és gondolja végig. Tudjuk, politikai szempontból igen kényes időszak ez (egymás torkát marja most a szlovákiai magyar az egyébként rajta múló parlamenti képviselet – sajnos nem minőségéért – hanem eléréséért…)