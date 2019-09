Hétfőn nappal alig lesz melegebb, mint vasárnap éjszaka

Délnyugat- és Dél-Szlovákia vasárnap is kínlódni fog a hőséggel, amit gyakorlatilag csak vízparton lehet kibírni. Az első fokú figyelmeztetés 13 órától lép érvénybe és 17 óráig tart, érvényes lesz az összes magyarok lakta déli járásra Szenctől Nagymihályig.

A meleg még kitart hétfőn is az ország keleti régióiban nyugatról azonban markáns lehűlés érkezik.

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka még 20-22 fokos hőmérséklettel számolhatunk. Augusztus második felében ez az időjárás tulajdonképpen tartós, és nemcsak nappal, de éjszaka is rendkívül meleg van, többször is elértük azt a szintet, ahonnan már trópusi éjszakának hívhatjuk. Hasonlóképp lehet ez még ma éjjel is, ugyanakkor hétfőn nagy fordulat jön az időjárásban - a hőmérséklet ugyanis szinte nem is fog emelkedni az éjszakaihoz képest, és csapadékkal is számolhatunk a tanévnyitók napján.

(SHMU/TASR)