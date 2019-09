Fokozódik a káosz Londonban, előrehozott választásról beszél a legerősebb ellenzéki párt

A legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője szerint előrehozott parlamenti választásokat kell kiírni annak megakadályozására, hogy a konzervatív párti brit kormány rendezetlen módon, megállapodás nélkül léptesse ki Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Hétfői londoni médiaértesülések szerint Boris Johnson miniszterelnök is fontolgatja az idő előtti választások kiírását, és ezt akár e héten be is jelentheti.