Škrtel három hét után távozik Olaszországból

Gian Piero Gasperini vezetőedző szerint a Zenit, a Liverpool és a Fenerbahce korábbi játékosának azért kellett távoznia, mert nem tudott alkalmazkodni a bergamói együttes háromvédős rendszeréhez.

Legfrissebb információk szerint a 34 éves védő visszatér Törökországba, ahol a Basaksehir csapatával köthet szerződést.

A 30 éves dán Kjaer korábban már szerepelt az olasz élvonalban, hiszen a Palermo és az AS Roma csapatában is megfordult, de volt a Wolfsburg, a Lille és a Fenerbahce futballistája is. Az Atalantához a Sevillától érkezett kölcsönben, vételi opció nélkül.

Az Atalanta a Manchester City, a Sahtar Donyeck és a Dinamo Zagreb együttesével került azonos csoportba a Bajnokok Ligájában.



MTI/para