Nem ért egyet a kormány a miniszterelnök leváltására tett javaslattal

Jankovská távozását azután kérte az ellenzék, hogy kapcsolatba hozták Marian Kočnerrel, akit Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelésével gyanúsítanak. A gyilkosság elkövetője Martina Kušnírovát, Kuciak menyasszonyát is lelőtte. Bár Jankovská kedden lemondott, az ellenzék továbbra is ragaszkodik a miniszterelnök távozásához.

Az ülés összehívását 32 ellenzéki képviselő kezdeményezte Igora Matovič, az OĽaNO elnökének javaslatára. Mostanáig nem vonták vissza az indítványt. Pellegrini úgy látja, Matovič csak múltbéli ügyeiről akarja ezzel elterelni a figyelmet, arról, hogy többször is találkozott Marian Kočnerrel. Pellegrini megismételte, addig is, amíg a Jankovskával kapcsolatos gyanúk be nem igazolódnak, arra kérte Gál Gábor igazságügyi minisztert, kezdeményezze a leváltását. Kijelentette, csak akkor fog lépni az ügyben, ha releváns információi lesznek.

A Smer-SD kiállt a kormányfő mellett, a leváltására tett javaslatot Robert Fico, a párt elnöke megalapozatlannak, célzatosnak és nevetségesnek tartja. Fico kijelentette, minden lehetséges eszközzel védeni fogja a miniszterelnököt.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) ellenőrizte Monika Jankovská mobiltelefonját. A sajtó által nyilvánosságra hozott információk szerint Jankovská intenzíven kommunikált Marian Kočnerrel. Jankovská ezt tagadta és azt állítja, nem találkozott vele.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök is azon az állásponton volt, hogy Jankovská nem maradhat a posztján. Gál Gábor igazságügyi miniszter korábban kijelentette, fontolóra veszi a lemondását, ha a Smer-SD ragaszkodni fog ahhoz, hogy Jankovská továbbra is a posztján maradjon.



TASR