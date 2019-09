Netanjahu szerint Trump nem ellenezne egy izraeli csapásmérést Iránra

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő szerint Donald Trump amerikai elnök nem ellenezne egy izraeli csapásmérést Iránra - idézte az izraeli kormányfőt a The New York Times című lap, amely szerdán elemzést szentelt az Iránnal kapcsolatos amerikai-izraeli egyeztetések "viharos" történetének.

Izraeli tisztségviselők fontolgatják egy Iránra mért katonai csapás lehetőségét, az Egyesült Államok egyetértésével, vagy akár anélkül is - írta a lap. Megjegyezte: Donald Trump amerikai elnök akár úgy is dönthet, hogy - elődeivel, Barack Obamával és George W. Bush elnökökkel ellentétben - nem gördít akadályokat egy ilyen támadás elé.

"Az Iránra mért csapás szorgalmazásának titkos története" című terjedelmes elemzésben a The New York Times számba vette a korábbi amerikai-izraeli titkos és nyilvános tárgyalásokat, amelyek mind azt szolgálták, hogy az amerikai kormányzat elejét vegye egy Iránra mért izraeli csapásnak. Felidézte például azt, hogy George W. Bush elnök Izraelben Ehud Olmert akkori izraeli kormányfővel ingerülten közölte, hogy "a nem az nem", vagy hogy Barack Obama közel-keleti különmegbízottja, Dennis Ross, a többhatalmi atomalku megkötése előtt az ománi szultánt kérte fel közvetítésre Ali Hámenei iráni vezető és az amerikai kormányzat között.

Kiderül az elemzésből az is, hogy 2012-ben - amikor igen feszült volt az iráni-izraeli viszony - az Obama-kormányzat szorosan megfigyelte Izraelt: egy amerikai kémműhold izraeli repülőgépeket észlelt, mintha "támadásra készültek volna".

"A héják Izraelben és az Egyesült Államokban több mint egy évtizeden keresztül agitáltak az Iszlám Köztársaság atomprogramja elleni háború mellett" - fogalmazott a lap, feltéve a kérdést: "vajon Trump végre teljesíti ezt?"

A lap megállapította: a háborúval való fenyegetőzés lehet blöff, vagy szolgálhat választási célokat is. "De egyben jelenti az érdekek veszélyes egybeesését is: egy olyan amerikai elnök van hatalmon, aki gyakran vonakodik katonai erőt alkalmazni, és egy olyan izraeli miniszterelnök, aki megpróbál boldogulni egy be nem fejezett üzlettel" - írta a lap. Majd idézte Dan Shapirót, az Obama-kormányzat volt izraeli nagykövetét, aki szerint "nagyon is valószínű", hogy Trump inkább Netanjahunak ad zöld utat a csapásmérésre, mint hogy Washington mérjen csapát Iránra.

Az idén júniusban egyébként az amerikai sajtóban megjelent információk szerint maga Donald Trump mondta azt, hogy percekkel volt az Iránra mért amerikai csapás elrendelésétől. "Trump utolsó pillanatban hozott döntése, hogy mégsem rendeli el a csapásmérést, aggodalmat keltett a héják körében mind Izraelben, mind az Egyesült Államokban. Attól tartottak, hogy az elnök nem eléggé eltökélt az Irán által jelentett fenyegetés elleni katonai fellépést illetően" - fogalmazott az amerikai lap.

A The New York Times augusztusban interjút készített Benjamin Netanjahuval is a mostani elemzés számára. Netanjahu akkor azt nyilatkozta az újságíróknak: ő személy szerint "egyértelműen" egyetértene egy Irán elleni támadással, de nincs meg hozzá az izraeli kormányzat szükséges támogatása.



(MTI)