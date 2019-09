Szerdahelyre készülsz, szabad-e vagy?

Pénteken és szombaton rendezik meg az Are You Free? Zenei fesztivált a városban, koncerteket hallgathatunk meg annak több pontján.

Pénteken este nyolc órától az NFG klub ad otthont a rendezvénynek, ahol elsőként a Szabó–Turcerová–Maceček szlovák-cseh gitáros-szaxofonos-dobos trió koncertjét hallhatjuk. Ez az izgalmas trió 2017-ben született a cseh és a szlovák határok közelében. Repertoárjuk főleg a három zenész saját kompozícióját tartalmazza, de jazzsztenderdek egyedi hangszerelésével is találkozhatunk a koncertjeiken. Sajátságos előadásaik és kollektív improvizációik lenyűgöző zenei textúrák létrehozását teszik lehetővé.

Utánuk következik a lengyel Backspace [augmented], mely az egyik legeredetibb banda az európai improvizált zenei színtéren. Tagjai eredményesen vegyítik a harmonika, a hegedű és a trombita akusztikus hangzását a modern technológiai lehetőségekkel. Az egyedi hangzáshoz és az egyedi zenei nyelvhez nem is kellett más, mint dialógus, interakció, improvizáció, live sampling, számítógépes program (Ableton Live) kreatív használata, elektronikus effektek és néhány mindennapi tárgy. Zeneileg többféle zsánerből inspirálódnak: a szimfonikus zenéből, a minimalizmusból, a „Tintinnabuli”-ból az új északi jazzből, az ambientből, az elekctróból és a house-ból.

A péntek esti program harmadik résztvevője a magyar The Qualitons zenekar, amely nemrégiben azzal került be a médiába, hogy legendás seattle-i KEXP rádióban adtak élő koncertet. Az idén tízéves budapesti együttes magával ragadó, energikus pszichedellikus rockot játszik, melyet a hatvanas-hetvenes évek mod-beatje és funk zenéje inspirált. A zenekar tagjai mind a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszakán tanultak, később saját számokat kezdtek el írni. Három albumuk jelent meg, melyek közül a harmadikat, az Echoes Calling címűt most mutatják be a közönségnek.

Szombaton délelőtt a Buena Coffee House-ban indul a napi koncertsorozat Kovács Ferenc „Öcsi” hegedűs-trombitás és Brasnyó Antal „Anti” brácsás-citerás duójával. Szintén őket hallhatjuk majd Kovács Zoltán billentyűssel kiegészülve 17 órától a Vermes Villában. Kovács Ferenc alapítója volt a Budapest Ragtime Bandnek, mellyel 15 évig dolgozott. 1994 óta dolgozik a Balogh Kálmán Gipsy Cymbalom Banddel, melynek egyre inkább meghatározó tagja. 2001-ben jelent meg a hazai zenei életben legjelentősebb önálló produkciója, a Magony CD és ennek előadására felállított zenekara. A kortárs parasztbarokk zenét játszó Magony zenekar az egyik legegyedibb magyar zenei formáció. Már a Djabe zenekar első, 1996-os lemezének aktív közreműködője volt, majd 2001-től 2016-ig a zenekar állandó tagja, meghatározó szólistája. Kovács Zoltán ugyanebben az időszakban volt a Djabe zenekar billentyűse. A koncerteken szóló zongora betéteiben gyakran kalandozott klasszikus hangzások felé is, amely mindig üdítő színfoltja az előadásoknak. Steve Hackett, a Genesis gitárosa, aki rendszeres közreműködője a Djabe koncerteknek, a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott Kovács Zoltán játékáról. Brasnyó Antalról pedig azt érdemes tudni, hogy Lajkó Félix koncertjeinek állandó közreműködője.

Ugyancsak a Vermes Villában hallható Szakcsi Lakatos Béla koncertje, aki eddigi pályafutása során Zürichtől Varsóig, Nürnbergtől Belgrádig, Észak-Amerikától Ázsiáig a legrangosabb fesztiválokon lépett fel. A hazai jazztörténetben pedig – előbb a Rákfogó, majd a Saturnus együttessel – Szakcsinak elévülhetetlen szerepe volt a fúziós jazz térnyerésében. Mindeközben a cigány folklór gyűjtésével és színpadi művekké formálásával is foglalkozott.

Este kilenctől kezdődnek a koncertek ismét az NFG-ben, elsőként a magyar, lengyel és horvát tagokból álló Varga Dániel quartett zenél. Varga Dániel egy fiatal magyar szaxofonos és zeneszerző. Leginkább a virtuóz szaxofon játékával és intelligens experimentális indie rock zenekarával, Moped Loewennel hívta fel magára eddig a figyelmet. Kapcsolata Lengyelországgal 2014-ben kezdődött, két jó barátjával: Piotr Lipowicz jazz gitáros és Piotr Budniak jazz dobos társaságában, akik mindketten kiemelkedő jeles tagjai a fiatal lengyel jazz közösségnek.

Utánuk következik az észt Tormis Quartet produkciója. A névadó, tavalyelőtt elhunyt Veljo Tormis észt komponista kétségkívül a 20. század egyik legfontosabb európai kórusmű-zeneszerzőjének számít. A hazájában kiváltképp népszerű szerző – többségében észt népdalokra építkező – darabjait az Opusban már több ízben nagy sikerrel szerepelt Kadri Voorand énekesnő éppúgy egész fiatal korától kezdve ismerte és énekelte különféle kórusok tagjaiként, mint a klub közönsége előtt most debütáló Jaak Sooäär gitáros. 2015-ben, a szerző 85. születésnapját ünneplő események részeként, a patinás tallinni Jazzkaar fesztivál felkérésére Voorand és Sooäär, Liisi Koikson énekesnővel és Paul Daniel gitárossal közösen különleges koncertprogramot állított össze, melyben Veljo Tormis műveit a jazz kontextusába helyezve szólaltatták meg, egészen egyedi módon. A fesztivál-fellépés hatalmas sikert aratott, így a négy zenész csakhamar úgy döntött, hogy az egyszeri projektet, immár valódi együttesként, tovább folytatja. A kvartett 2016-ban, az Év legjobb új együttese kategóriában elnyerte az észt folk-zenei Grammyt, idén júliusban pedig Tormisele – Hommage To Veljo Tormis címmel bemutatkozó albumuk is megjelent.

(are you free)