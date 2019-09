Egy népnek csak akkor van jövője, ha múltja is van – 55 éves a Csallóközi Múzeum

A megvilágított falakon több mint fél évszázad történéseit és emlékképeit láthattuk. Az ünnepséget Kosztra Dóra és Tóth Sára fuvolajátéka tette még hangulatosabbá. A szép számú érdeklődőt a múzeum újonnan kinevezett igazgatója, Nagy Iván köszöntötte.

„55 évvel ezelőtt néhány lelkes és elkötelezett ember múzeumot alapított. Tették mindezt azért, hogy régiójuk, szülőföldjük, a Csallóköz népének egy szebb jövője legyen. Akkoriban úgy vélték, egy népnek csak akkor van jövője, ha múltja is van. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, de láss csodát, ez az intézmény még ma is létezik” – kezdte az igazgató, majd azzal folytatta, egy ember csak akkor érezheti valahol otthon magát, ha teljesen azonosul a tájjal és annak történeteivel. „Úgy gondoljuk, hogy ebben a múzeumban történeteket kell mesélni, saját családjaink, elődeink történetét.” Kifejtette továbbá, tudatában van annak, hogy igazodniuk kell a megváltozott kulturális környezethez, s a digitális világhoz. Ugyanakkor bízik abban, hogy továbbra is képes lesz a múzeum érdekes dolgokat kínálni. Hiszen, ahogy Nagy Iván mondta, a Csallóközi Múzeum az itt élő embereké.

Az igazgatótól Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke vette át a mikrofont. Üdvözölt minden megjelentet, s elmondta, még most is emlékszik, amikor öt évvel ezelőtt kezdő alelnökként vett részt a múzeum 50. születésnapján. Köszönetét fejezte ki az intézmény leköszönt igazgatójának, Zsigmond Tibornak, valamint gratulált és sok sikert kívánt az új igazgatónak, Nagy Ivánnak.

„Ennek a múzeumnak két fontos küldetése van. Az egyik az, hogy az itt élőknek megmutassa a múltjukat, s hogy a látogatók szembesüljenek azzal, honnan is jöttek. Mert mindig el kell mondani, hogy aki nem tudja, honnan jött, az azzal sincs tisztában, hová is tart. Aki nem ismeri a múltját, az nem tudja megszervezni a jövőjét sem. A másik pedig, hogy aki meglátogat bennünket itt, a Csallóközben, az lássa, hogy hova is jött valójában”

– hangzottak el Berényi József szavai.

Dunaszerdahely város polgármestere, Hájos Zoltán egyaránt felszólalt az ünnepségen. Szintén köszönetét fejezte ki az előző igazgatónak, és minden jót kívánt az új vezetőnek. Aláhúzta, bízik abban, hogy a múzeum a későbbiekben is képes lesz folyamatosan fejlődni. Kifejtette véleményét, miszerint a múzeumnak nevelői és turisztikai feladata van. Fontos, hogy általa meg tudjuk mutatni eleink életét, fűzte hozzá.

Nagyszombat megye kulturális osztályának igazgatója, Peter Kadlic szintén szót kapott. Leszögezte, fontosnak tartja, hogy a jól működő múzeumok megkapják a kellő megbecsülést, beleértve az összes múzeumi dolgozót.

A beszédek elhangzása után az igazgató emléklapot adott át azoknak a múzeumi dolgozóknak és külsős szakembereknek, akik sokéves odaadó munkájukkal segítették a Csallóközi Múzeum működését. Emléklapot vehetett át Andrejkovics Pál, Bevilagua Olga, Kengyel Károly kutató, Madari Ildikó, Nagy Attila helytörténész, Végh László, a somorjai Bibliotheca Hungarica igazgatója, valamint Zsigmond Tibor volt múzeumigazgató.

SzC