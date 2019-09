Szered: Z. Čaputová nyitotta meg a Generációk Találkozóját a Holokausztmúzeumban

„1941. szeptember 9-én olyan folyamat indult be egy etnikai és vallási csoport ellen, amely diszkriminációval, üldöztetéssel és deportálásokkal folytatódott, és a legtöbb esetben halállal végződött. Az az esemény, amely a faji és vallási üldöztetést legalizálta, és amelynek a szomorú évfordulójára emlékezünk, nem egy másik kontinensen, de még csak nem is egy másik országban zajlott. A nyomai ezen a helyen és ebben a városban is itt vannak” – mondta az államfő a beszédében.

Hozzátette: bár a zsidóellenes törvénykezés a náci Németország nyomása alatt volt, a hazai politika totalitárius rezsiméből indult ki, amelynek szüksége volt ellenségekre. Úgy tűnik, hogy az ellenség keresése nemcsak a totalitárius rendszerekre jellemző. „Ezért ma is oda kell figyelnünk, ha valaki a programjában a kisebbségek ellen szít gyűlöletet. És legyünk még figyelmesebbek akkor, ha valaki arra próbál rámutatni, hogy az ország lakosainak a legnagyobb részét a gyűlölködés jellemzi, a humanizmus és az emberség pedig nem több képmutatásnál” – figyelmeztetett az államfő. „Abban a korban, amelyre emlékezünk, nem kellett meggyőződéses fasisztának lenni ahhoz, hogy embertelen tetteket hagyjanak jóvá. Sokan csak hittek a propagandának” – tette hozzá Čaputová. Szerinte emlékezni kell a holokausztra, „mert ez nem a zsidóság tragédiája, hanem mindnyájunk tragédiája”.

A Generációk Találkozójára a Holokausztmúzeum Újbányáról (Nová Baňa), Túrócszentmártonról (Martin), Rimaszombatból (Rimavská Sobota), Pozsonyból, Verebélyről (Vrábľe) és Nyitráról hívott meg iskolásokat, ezenkívül körülbelül 20 túlélő volt jelen. Juraj First is köztük volt, aki egyébként Izraelben él. „Ki akarom használni a lehetőséget, hogy a fiatalokkal találkozzak, mert nincsenek már sokan azok, akik saját tapasztalataik alapján beszélhetnek a holokausztról” – mondta.

