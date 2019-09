Füstbe ment Danko nemzeti légitársaságának terve, pénzkidobás lett a vége

A nemzeti légitársaság az SNS kirakatprojektje volt, de még a kormányprogramba is bekerült, noha nem azzal az ígérettel, hogy még ebben a kormáyciklusban repkedni fognak a nemzeti röpcsik. A tervből azonban nem lesz semmi - írja a Denník E .

Andreja Danko SNS-elnök 2017 őszén még azzal vázolta fel tervét a nemzeti légitársaságról, hogy azon kevés EU-s tagállamok közé tartozunk, amelyeknek nincs hazai légitársasága. Pedig szerinte az ilyesmi nem is kerülhet olyan sokba.

Egyébként két évvel ezelőtt még Robert Fico is melléállt, aki pedig abban látta a megoldást, hogy bevonnák ebbe Pozsony, Kassa és Eperjes megyét, illetve azok nagyvárosát.

Danko vélekedésével ellentétben azonban mégiscsak sokba kerül, ráadásul veszteséges, és a kutyának se kell. A tervből, ami szerint a légitársaság 2019-ben megalakult volna és 2020-ban már minimálisan előkészíthették volna az egész projekt működését, maradt egy megvalósíthatósági tanulmány, amit a pozsonyi Közgazdasági Egyetem készített, 110 oldalas és 57 ezer euróba került.

A tanulmány a Denník N szerint professzionálisan van elkészítve, le is írják benne, hogy meglehetősen kockázatos egy olyan döntés, amely az egységes piac és a hazai állami segélyek előírásait figyelembe véve rentabilis légitársaság működtetését helyezi kilátásba. Minimum az első két évben ugyanis 31,8 és 21,8 millió eurós veszteséggel kellene szembenézni.

Az egész elindítása pedig repülőgépek megvásárlásával 175 millió euróba, bérlésükkel 127,7 millióba kerülne.

A kormány ezt a tanulmányt még januárban tudomásul vette, és a történet itt tulajdonképpen véget is ért, ugyanis további lépéseket nem tettek. Ma pedig már az SNS is elismeri, hogy már valószínűleg nem lesz belőle semmi. Jaroslav Paška alelnök ezt azzal is magyarázza, hogy a koalícióban nem élvezett támogatást a terv. Ugyanakkor visszatérhetnek hozzá a következő választási ciklusban. Hasonlóképp vélekedett Karol Farkašovský képviselő, aki egyébként életképesnek látja a projektet, és elképzelhetőnek tartja, hogy az SNS egyik prioritása lesz legközelebb.

Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi miniszter nem kívánta kommentálni ezt a projektet, szavai szerint a kormány megbízásából ő a pozsonyi reptér üzemeltetésével van elfoglalva.

(Denník E)