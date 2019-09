Két új alelnöke lett a Hídnak, Cséfavay leléphet, de vajon azt tudják, Világi ki mögött áll?

A kongresszust délelőtt Bugár Béla pártelnök beszédével nyitotta meg, melyben leszögezte, hogy "a Híd a régi és az új nemzedék között képez hidat és a párt csatlakozása a jelenlegi kormánykoalícióhoz felelős lépés volt".

A párt ezt a Facebook-oldalán tette közzé.

Solymos László, a párt eddigi alelnöke pénteken megerősítette azt a sajtóértesülést, miszerint megválik minden pártbéli tisztségétől, Nagy József korábbi EP-képviselő pedig azt, hogy kilép a pártból és csatlakozik az új, Összefogás nevű formációhoz. Solymos a nap folyamán azt is nyilatkozta, a pártja nem használta ki a tárgyalás összes lehetőségét az MKP-val létrehozandó választási koalícióról, pedig ez az összefogás erős képviseletet biztosított volna a parlamentben a kisebbségeknek és a régióknak.

A másik távozó alelnök Peter Antal, aki személyes és pártindokokat is felhozott. Az egyik és legfontosabb érve, hogy családjuk új jövevénye miatt nem tud teljes értékű alelnökkén tevékenykedni, ugyanis egy párt alelnökének az is lenne a feladata, hogy ellátogasson a régiókba. A párt részéről pedig úgy gondolja, nagyon helyes, hogy egy ruszin nemzetiségű alelnök kerül a párt vezetésébe.

Sólymos és Antal is mindazonáltal a párt tagjai maradnak - ezt már Bugár Béla jelentette ki, aki azt is megjegyezte, tudomása van arról, hogy Cséfalvay Katalin, a parlament külügyi bizottságának elnöke is búcsút int a Hídnak, mégpedig már talán a jövő héten, ugyanakkor a pártelnök bízik benne, hogy a kormányprogram részét képező törvényjavaslatokat megszavazza a jövőben is.

Bugár beszélt arról is, hogy továbbra is nyitottak abba az irányba, hogy az MKP képviselői induljanak a Híd párt választási listáján. Szavai szerint erre lehetőség van egyeztetni egészen addig, míg le nem adják a végleges listát. Erre szerinte két héttel a november 29-i határidő előtt kerülhet sor. "Ha az MKP így döntene, annak örülnénk. Az elején a listánk felét felajánlottuk számukra, most ez már kevesebb lenne" - szögezte le. Fontosnak tartja, hogy korrekt tárgyalásokat folytatta és hogy nem támajdák egymást.

Bugár nem tart attól, hogy újabb és újabb, a szlovákiai magyarokat képviselő formációk születnek. "Akár tíz új magyar pártot is alapíthatnak. Akik elégedetlenek, távoznak és pártot alapítanak. Bugár megpedzegette azt is, hogy szerinte ki állhat az Összefogás nevű formáció mögött.

"Azzal vádoltak bennünket, hogy mögöttünk, a Híd mögött Világi Oszkár áll. Soha nem állt, nem is fog állni. De kérdezzék csak meg, ki áll a most alakuló Összefogás párt mögött, és meg fognak lepődni" - húzta alá, majd egy újságíró rákérdezett, vajon kire gondol, mire Bugár azt válaszolta, "épp most mondtam meg a nevét".

(TASR/parameter)