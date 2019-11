Állatorvosi rendelő nyílt Kisudvarnokban!

Minden gazdi azt szeretné, hogy kedvenceik tökéletes ellátásban részesüljenek. Az újonnan nyílt Wild Wild Vet rendelőben éppen ezért mindent megtesznek azért, hogy a szakemberek ennek az elvárásnak a legjobb tudásuk szerint megfeleljenek. Legyen szó egyszerű chipbeültetésről, védőoltásokról, betegvizsgálatról vagy akár bonyolultabb beavatkozásokról, mindenben igyekeznek a legteljesebb ellátást nyújtani.

A rendelő könnyen és gyorsan elérhető, állat- és gazdibarát. A külső és belső élősködők elleni kezelések és vakcinázások mellett infúziós terápiát is biztosítanak, valamint ultrahangos, mikroszkópos, biokémiai és hematológiai vizsgálatot is végeznek. Szükség esetén sebészeti beavatkozások, mint ivartalanítás, császármetszés, hasüregi műtétek, valamint sérülések műtéti kezelése is lehetséges, emellett pedig vizeletvizsgálatot is végeznek a rendelőben, sőt, akár az útlevelet is elintézik a kedvenceknek.

A gazdagon felszerelt rendelőben chipleolvasó, sterilizátor, vércukormérő készülék, ultrahang, mikroszkóp, otoszkóp, valamint biokémiai és hematológiai vérelemző készülék is található.

A Wild Wild Vet állatorvosi rendelő sok szeretettel várja Önöket és kedvenceiket hétköznap reggel 8:00 és 12:00, valamint 16:00 és 20:00 óra között, szombaton pedig reggel 9:00 és 12:00 között állnak a rendelkezésükre.

Ha kiskedvencének állatorvosi ellátásra van szüksége, érdemes a kisudvarnoki Wild Wild Vetet választani. A rendelő ügyeleti telefonszáma a hét bármely napján hívható: +421 940 644 104

Bővebb információ a rendelő weboldalán érhető el, valamint megtalálják őket a Facebookon is.



(PR-cikk)