VIGYÁZAT: Orbán-féle államot óhajt Szlovákiában Andrej Danko!

"A koalícióval kapcsolatos tapasztalataim után Orbán- vagy Kaczynski-típusú víziót szeretnék Szlovákiában képviselni. Ehhez egy új programra van szükségünk, és talán arra is, hogy megpihenjünk egyet az ellenzékben" - húzta alá.

A legfontosabb célkitűzései közt említette viszont most, hogy a szlovák reptereket ne vehessék igénybe az amerikai haderők, hogy az azonos nemű párok ne fogadhassanak örökbe gyerekeket és hogy "a szociális standardokat" ne bombázzák szét.

Bírálta a közvélemény-kutató intézetek felméréseit is, ugyanis az a véleménye, hogy némelyik felmérést el sem végzik, csak üzletelnek a százalékokkal. "Ha Druckernek hét százaléka van, akkor én holnap csomagolok" - mondta, ugyanakkor úgy véli, hogy ezeket a közvélemény-kutatásokat szabályozni kellene, ha máshogy nem akkor úgy, hogy kötelező legyen közzétenni a metodikájukat, vagy pedig annak az időszaknak a meghosszabbításával a választások előtt, amikor már nem lehet közzétenni ilyenek eredményeit (ez most két hét). Úgy véli, jelenlegi formájukban különböző új politikusok manipulációra szolgáló eszközeivé válnak. (Tegyük hozzá, hogy Danko olyankor dobálózik ezekkel, amikor a felmérések 6-7% körüli támogatottságot jósolnak az SNS-nek, pl. itt is)

Szóba került az a téma is, hogy Martin Fedor Híd-frakcióból való távozásával a koalíciós többség megszűnt a parlamentben. Danko ennek kapcsán először azt mondta, hogy az a fontos, hogy a törvények átmenjenek, ugyanakkor később, visszatérve a témához még hozzáfűzte, hogy "nem lehet egy olyan párttal egy koalícióban ülni, amelytől naponta távozik egy képviselő".

Bosszantja az SNS elnökét az is, hogy az ország abból él, "amit a kommunisták építettek". Véleménye szerint fel kellene újítani az összes repteret, és gyorsabban kellene építeni a sztrádákat. Az ún. adósságféket ostobaságnak is nevezte.

A Mazurek-ügyről beszélt Robert Ficóval, aki megmagyarázta neki, hogy értette, amit mondott. "Számomra az a fontos, hogy Robert Fico kijelentse, hogy nem tudja elképzelni a kormányzást ilyen emberekkel" - szögezte le, miközben az adás során ő maga is többször elutasította a koalíciót az ĽSNS-szel.

(TASR)