Davis Kupa - Fucsovics kikapott, Balázs meccsén dől el a párharc

Délutánra már augusztusi hőség uralkodott a budapesti Sport11 központban kialakított stadionban, a mintegy 1800 szurkoló többsége az árnyékosabb helyeket kereste, néhányan pedig esernyők alatt hűsöltek. A világranglistán 65. Fucsovicsot szemmel láthatóan nem viselte meg a több mint kétórás páros meccs, nyugodtan készült élete első meccsére Sztahovszkij ellen, aki jelenleg csak 147. a rangsorban, de volt már 31. is. A rivális legnagyobb hőstettét 2013-ban hajtotta végre Wimbledonban azzal, hogy megverte Roger Federert, így a svájci sztár nem jutott be sorozatban 37. Grand Slam-negyeddöntőjébe.

A csata negyedik összecsapásának főszereplőire nagy nyomás nehezedett, hiszen Fucsovics sikere esetén a magyarok már biztosan megnyerték az osztályozót, és az (esetleges) ötödik meccsnek már nem maradt volna tétje. A helyzetet eleinte a Budapesten élő ukrán teniszező kezelte rosszabbul, az alig rontó Fucsovicsnak - aki tavaly februárban, a belgiumi nyolcaddöntőben szerepelt legutóbb nemzeti színekben - három labdája volt a 4:1-hez, de a remekül hálózó Sztahovszkij visszabrékelt. A szett 5:5-nél dőlt el, amikor az ellenfél egy kettős hibával elbukta a szerváját, az MTK játékosa pedig 7:5-re hozta az 50 perces nyitófelvonást.

A 27 éves magyar a folytatásban 1:2-nél három bréklabdát is hárított, majd 3:4-nél elpattanhatott benne valami, mert sorra rontotta el a könnyű labdákat, a stabilan ütő Sztahovszkij pedig 1 óra 37 perc elteltével kiegyenlített.

A döntő szettben Fucsovics tovább kereste a játékát, már alulról is szervált, máskor pedig dühösen elütötte a labdát. Az ukránnak esélye volt a dupla brékre, de a nyíregyházi játékos tartotta a különbséget, még ha visszazárkózni nem is tudott. Sztahovszkij 5:4-nél a meccsért adogatott, és bréklabdánál egy "outnak" tűnő szerva után a magyar játékos és Köves Gábor kapitány is hiába reklamált. Fucsovics mégsem roppant össze, elvette az ukrán adogatását, így újra nyílt lett a csata. Ekkor Andrij Medvegyev szakvezető ment oda tiltakozni a bíróhoz, feszült pillanatok következtek, majd a játszmát és a mérkőzést lezáró rövidítésben ismét az ellenfél volt magabiztosabb. A 2 óra 59 perces találkozó tehát az ukránoké lett, így a párharc az utolsó mérkőzésen dől el, amelyet Balázs Attila vív Ilja Marcsenkóval 17.25 órától.

Eredmény, DK-osztályozó:

Magyarország-Ukrajna 2-2 - állás a negyedik mérkőzés után

Fucsovics Márton-Szerhij Sztahovszkij 7:5, 3:6, 6:7 (3-7)

korábban:

Fucsovics Márton, Balázs Attila-Szerhij Sztahovszkij, Gyenyisz Molcsanov 7:6 (7-1), 3:6, 6:3

később:

Balázs Attila-Ilja Marcsenko



szombaton játszották:

Balázs Attila-Szerhij Sztahovszkij 4:6, 3:6

Fucsovics Márton-Ilja Marcsenko 6:3, 6:2

MTI