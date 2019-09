Kočner Bödörnek: mondd meg Bélának, rendeznünk kell a sorokat pár f.sszal

Marian Kočner Norbert Bödör nyitrai vállalkozóval is üzeneteket váltott a Threema nevezetű applikáción keresztül. Ezekből az derül ki, hogy a most vizsgálati fogságban ülő kétes hírű vállakozó közel állt Monika Jankovskához, az igazságügyi minisztérium nemrég távozott államtitkárához . - írja a DenníkN.

Kočnerről már kiderült, hogy Alena Zsuzsovának is jelezte, hogy Jankovskából, akit ő a majmocskájának tartott, minisztert szeretne csinálni. Amikor viszont a Híd 2018 tavaszán, a Kuciak-gyilkosság utáni felfordulásban jelezte, inkább előrehozott választások felé kacsingat, a vállalkozó Bödörnek megüzente: "Ha a Híd kiesik a kormányból, Harabinból vagy Cuperból kell minisztert csinálni. Talán inkább Cuperból, és aztán Monika irányítana. És kitöltjük a kormány megbízatási idejét és teljesítjük az akciótervet." - írta 2018 márciusának közepén. Négy nappal később, amikor már Peter Pellegrini felváltotta Robert Ficót a kormánykeréknél, a hidas Gál Gábor került a párttársa, Lucia Žitňanská miniszteri helyére. Kočner ekkor azt akarta Bödörnél elérni, hogy Jankovská több jogkört kapjon meg a tárcán belül. "Mondd meg Bélának - így Kočner Bödörnek, - hogy két éven belül rendeznünk kell a sorokat pár f@..zal (tudod, hogy kikkel). Természetesen ha Bélának bármire szüksége lenne, (pl. valakinek a gyerekét bedugni a bíróságra, vagy mást) akkor a rendelkezésére állunk. Mert GG ezt nem tudja megoldani." A DenníkN birtokába került levelezésből nem derült ki, hogy Bödör bármilyen lépést tett volna ebben a kérdésben. Az mindenesetre világos, hogy Jankovská jogkörei nem bővültek.

A Híd elnöke elutasítja, hogy a nyitrai vállalkozó ezzel a témával valaha is felkereste őt. Bugár megjegyezte, már az első Dzurinda-kormányban előfordult az, hogy egyesek rá hivatkoztak, amikor valamilyen miniszterekkel tárgyaltak. Emiatt már akkor bevezette azt a rendszert, hogy ha bárki megjelent valamelyik tárca vezetőjénél, és azt mondta, Bugárral meg van beszélve ez vagy az, a miniszter azt válaszolta, először ezt leellenőrizteti Bugárnál. És aztán alábbhagyott ez a hivatkozásosdi.

A szlovák parlament alelnöke az elmúlt 15 évben amúgy vagy tíz alkalommal futott össze Bödörrel, aki számos rendezvényen megfordult. "Az, hogy Kočner akart valakitől valamit, az semmit sem jelent." - jegyezte meg. Bugár azt is elmondta, hogy Jankovská jogköreinek bővítése mellett sosem lobbizott, és amúgy is, minden úgy történt abban az időben, azaz tavaly tavasszal, ahogy azt Kočner nem akarta. Hiszen azt is el akarta érni, hogy Fico kormánya folytassa a munkáját, de aztán az a kabinet összeomlott - szögezte le a legkisebb kormánypárt vezetője.

(DenníkN)