MKP-s 50:50 vagy halál, avagy agyhalál, nemzethalál, de legalább ilyesmi, netán esetleg 80:20 is elég, ha etnikai a matek?

Állítólag már emésztik az MKP alapszervezetei azt az ajánlatot, amely Matovič pártjától érkezett , s amelyet Berényi József elnökségi tag, korábbi elnök is megfontolásra alkalmasnak, országos tanács elé terjeszthetőnek vél.

Történt ugyanis, hogy látá Matovič, az MKP logikusan kikosarazta a Hidat (vagy logikusan fordítva vagy logikusan mindkettő). Viszont van 3-4 százaléka. Látá azt is, hogy a Híd Bugárja szóba sem áll vele (ugyancsak logikusan), viszont tud számolni és hallott már a többi magyar formációról és azok esélyeiről. Meg persze sejti azt is az OĽANO elnöke, hogy ha a saját Összefogásába olvadna bele az MKP (erre gyúr ma már sok gyakorló MKP-tag, sőt – nem tudni, milyen döntés alapján – a Csemadok is), akkor tán a magyarok azon része szintén meggondolná, hogy az OĽANO-ra szavazzon, aki eddig így tett.

Matovič javaslata teljes mértékben érthető. Ha összeállnak, hoz neki a koalíció pár (tutira kevesebb mint 3-4) százalékot. Legrosszabb esetben meg csak szétveri egyik (egyik?) konkurensét. Mindenképpen jól jár. Ha elutasítják, hát istenem, ő ugyan megpróbálta önzetlenül megmenteni szegény kisebbséget, de ha nem, hát nem, az ő lelkiismerete maga a patyolat.

Namostaztán: nincs azzal semmi baj, hogy az MKP megfontol. Máskor is kellett volna, kérem, nem jutottunk volna idáig, és ezt nem lehet másra fogni, kedves szlovákiai magyar politikusok. De amennyiben az MKP konzisztensen politizál (persze nem), akkor Matovičot is oda kell küldenie, ahová a Hidat.

Különben szeretném én azt látni, amikor a magyar delegáció aszongyaja zOĽANO létszámban nem nagy, mégis megcsappanó pártjának, hogy adjátok vissza a hegyeimet és hozzá 50 százalékot. Ez alá nem mehetünk, mert. Fele-fele az igazságos még Mátyásból is, hát még Igorból. Ja, és úgy tessék készülni a választások után az OĽANO-ban, hogy az MKP külön politikát folytat majd, külön frakcióval (akármit ír a házszabály és a törvény), valamint és ugyancsakdeviszont szóba sem jöhet a „vegyesség” intézménye. Vagyis ezentúl, ha akar valamit az OĽANO, akkor azt színtiszta magyar etnikai alapon kell akarja, különben zátonyra fut a nemzet. Meg persze a zanyaországi támogatás, amiből az OĽANO – előre megmongyuk – úccse kap egy fillérnyit se.

De mindegy is neki, mert nem az a kérdés, hogy hány magyar, hanem az, hogy vajon hány szlovák választó szavazna egy ilyen koalícióra.

Aki válaszol: Menyhárt József. (Magyar hangja Orbán Viktor, pontosabban fordítva.)