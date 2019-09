Drucker bemutatta csapatát, Cséfalvay Katalin is benne van

A magyar választó szempontjából a legérdekesebb név Cséfalvay Katalin, aki csak napokkal ezelőtt jelentette be távozását a Híd párt frakciójából (tag nem volt, bár tavaly bejelentette, hogy belépne a pártba), korábban pedig a Sieť listáján került be a parlamentbe. Ugyancsak Drucker csapatát erősíti a jövőben Martin Fedor is, aki még az SDKÚ-DS színeiben 2006-ban egy rövid ideig honvédelmi miniszter is volt, 2016-ban ugyancsak a Sieť listáján jutott be képviselőként, a párt széthullása után pedig átült a Híd-frakcióba.