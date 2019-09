Mától dübörög a kultúrfesztivállá hízott Csallóközi Vásár!

„Manapság a vásár elvesztette vásári jellegét, az utóbbi évek alatt kulturális és gasztronómiai fesztivállá nőtte ki magát, melynek híre már rég túlnőtt a járás határain, az évtizedek során pedig eljutott külföldre is. Hiszen egy-egy ismertebb előadóművész koncertjére nemcsak a Csallóközből érkeznek érdeklődők, hanem egyre több a külföldi is" - jegyezte meg a csütörtökön délelőtt tartott hivatalos megnyitón, melyen a városvezetésén és intézményeinek vezetőin kívül megjelent Rigó Konrád kulturális államtitkár, Jozef Viskupič megyeelnök, Berényi József megyei alelnök, továbbá az MKP több megyei képviselője, mint például Menyhárt József, Fenes Iván, Orosz Csaba, Bacsú László, Agócs Gergely, illetve utóbbi felesége, a Nyitra megyei képviselő, Agócs Kőrösi Ildikó is, továbbá Dunaszerdahely testvérvárosainak képviseletében kárpátaljai Beregszász polgármestere, Babják Zoltán, illetve a vajdasági Zenta polgármestere, Czeglédi Rudolf.

Hájos Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a szervezéskor külön odafigyelnek a gyerekprogramokra, továbbá a kisállattenyésztőkre, és rendszeresen hívnak kézműveseket is, hogy a fiatal generáció megismerkedhessen a régi korok mesterségeivel. Emlékeztetett továbbá arra, hogy a vásárral egyidőben rendezik meg a csallóközi kiskertészek a Csallóköz Gyümölcse terménykiállítást, mely csütörtökön délután 17 órától tekinthető meg a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában.

"Ezzel is példát mutatnak, hogy régiónkban érdemes zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkozni, hiszen a hazai termék sokkal ízletesebb, mint a félig éretten leszedett termék, amely több száz kilométert utazik, majd a hipermarketek polcain csábít megvételre" - fűzte hozzá.

Magyarul is üdvözölte a megjelenteket beszéde elején Jozef Viskupič megyeelnök, aki ugyancsak a vásár régiókon átívelő, kulturális, társadalmi és idegenforgalmi jelentőségét emelte ki.

„Szorítok, hogy ennek a rendezvénynek a híre is minél inkább elterjedjen a szomszédos régiókban, és a régiók feletti jelentőségét az idei évada is igazolja, közös kihívásunk pedig a 40. évforduló megrendezése lesz. Bízom benne, hogy az együttműködésünket, melyet hangoztattunk, miszerint együtt alkotjuk a megyét, ezen a rendezvényen is demonstrálhatjuk" - fogalmazott.

A harmadik felszólaló, Berényi József pedig arra emlékeztetett, hogy ez a rendezvény családjukban évről évre egyfajta nyárzáró.

„Mindig a vásár után szoktuk meghatározni, hogy beköszöntött az ősz. Bízom benne, hogy a három nap folyamán jóidő és jókedv vár ránk, a szervezők megtettek mindent, hogy jól érezzük magunkat" - mondta.

Idén is találkozhatunk a vásárban Borutcával, amely hosszabb, mint eddig, továbbá a kézművesek utcájával, nagyobb területen helyezkednek el az attrakciók, és bővült a gasztronómiai fogásokat kínáló árusok száma is. A szoptató anyukáknak biztosítanak babájuk etetésére helyiséget a sportcsarnokban, ugyanitt található a pelenkázó is.

A vásár ideje alatt egyirányúsították a Gyurcsó István utcát, a MOL Arénánál is megáll a városi kisvonat, a városi hivatal pedig azt tanácsolja a sofőröknek, hogy autójukat parkolják le a bevásárlóközpontoknál vagy a gokartpályán.

