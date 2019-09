Ha a betonüzemben van elég hely, Černák szerint minden megoldható - folytatódik Rusko bérgyilkossági pere

Pozsonyban pénteken folytatódik az egykori gazdasági miniszternek és a Markíza TV korábbi igazgatójának pere a markízás üzlettársa, Sylvia Volzová meggyilkolásának előkészítése ügyében. Pavol Rusko mellett a szlovák alvilág ismert vezető alakjai szerepelnek a vádlottak között, hiszen Mikuláš Černák volt az, aki beszélt arról, hogy Rusko annak idején náluk rendelte meg a gyilkosságot. Most már Volzová is vallomást kíván tenni a 20 évvel ezelőtti ügyben.

Pavol Rusko és Sylvia Volzová 1996 nyarán indították el a nagyon sikeres kereskedelmi televíziójukat, a Markíza TV-t. Kettejük kapcsolata azonban hamar megromlott, ami odáig fajult az ügyészség szerint, hogy 1997 őszén Rusko Besztercebányára látogatott, hogy a szlovák alvilág akkori fejénél, Černáknál megrendelje a kolléganője likvidálását. "Ő ismert engem, mert szerepeltem a tévéjében a tigriseimmel" - írta le a ma már sitten ülő, egykor rettegett főmaffiózó a találkozót az idén májusban kezdődött perben.

Nem mellesleg Černák két évvel ezelőtt tett vallomása vezetett oda, hogy a rendőrség vizsgálni kezdte a volzovás ügyet. Állítólag 20 millió koronát (azaz mintegy 664 ezer eurót) szánt Rusko a kollégája likvidálására. A gyilkosság előkészítésében a gyanú szerint részt vett, Róbert 'Kýbel' Lališ, a Sýkora-klán vezére, és a besztercebányai alvilág többszörös gyilkosságért jogerősen elítélt főnökének jobbkeze, Miloš Kaštan.

Černák és Kaštan szerint a gyilkosság megrendelése úgy szólt, hogy a likvidálása előtt Volzovát rá kell venni arra, hogy az 50 százalékos markízás részét írja át más személyre. Rusko ezt az egészet állítólag úgy rendelte meg, hogy a tervet "Bachleda módszerrel" kell végrehajtani. Az említett módszer egy poprádi elöljáró nevét viseli, akinek a Tatravagonka nevezetű cégben volt részesedése, de aztán 1997-ben Černák emberei elrabolták, átirattatták vele az üzleti papírokat, majd egyszerűen eltették láb alól.

Volzová már régóta Németországban él, de pénteken részt kíván venni a pozsonyi tárgyaláson. Az ellene tervelt merényletről csak évek múltán értesült a rendőröktől, de 1997-ben érezte, forr körülötte a levegő. A lakása előtt állandóan gyanús alakok mozogtak, amiért ablakot is cserélt és felszereltetett az ajtajára egy rácsot is.

Černák már korábban elmondta, amikor megkapta Rusko "megrendlését", a pozsonyi Sýkora-klán vezéréhez, Lališhoz fordult, hiszen a fővárosban mozgó célszemély miatt "területileg" ő volt az "illetékes." Lališék aztán állítólag bebiztosították a célszemély követését. De Lališ a kezdetektől tagadja, hogy az egész ügyhöz bármilyen köze is lenne.

Černák beszélt egy második találkozóról is Ruskóval, amire a pozsonyi Holiday Inn hotelban került sor. Utána még értesült arról, hogy elkezdődött Volzová követése, de aztán a saját ügyei elvonták az egész esetről a figyelmét, hiszen elfogatóparancsot adtak ki rá, és aztán le is tartóztatták. "A többit már csak a lapokból követtem."

Ruskot Černák első vallomásakor letartóztatták, de ő tagadja a vádakat. Azt viszont nem, hogy meglátogatta volna a főmaffiózót Besztercebányán. Erre szerinte azért volt oka, mert ment megérdeklődni, vajon a személye ellen nincs-e likvidálási parancs érvényben.

Černák verzióját támasztja alá Kaštan is, annak ellenére is, hogy a két személy hosszú idő óta nincs túl jó viszonyban egymással. És nem utolsó sorban ezt a változatot erősíti Pavol Rusko testőre, Branislav Pravda is, aki beszámolt arról, hogy Rusko azzal látogatta meg Černákot, hogy elmondja, Volzovával gondjai akadtak és hogy ezt el lehetne-e intézni. Černák erre azt felelte, mindent meg lehet oldani, a betonüzemben van elég hely.

