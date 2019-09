Szlovákiában egyszerű bárkitől megszabadulni kétezer márkáért - vallomást tett Rusko halálra ítélt munkatársa (VIDEÓ)

A Pavol Rusko által állítólag meggyilkoltatni szándékozott exmarkízás Sylvia Volzová ezekben a percekben tesz részletes vallomást a két évtizeddel korábbi ügyben, amelyben érintettek a szlovák alvilág ismert vezető alakjai is . A DenníkN percről percre követi az eseményeket, portálunk ezeket a kiszivárogtatott részleteket igyekszik egybefűzni.

Pavol Rusko és Sylvia Volzová 1996 nyarán indították el a kereskedelmi televíziójukat, a Markíza TV-t. Kettejük kapcsolata azonban hamar megromlott, ami odáig fajult az ügyészség szerint, hogy 1997 őszén Rusko Besztercebányára látogatott, és a szlovák alvilág akkori fejénél, Mikuláš Černáknál megrendelte a kolléganője likvidálását.

Volzová arról beszélt a pénteki vallomásában, hogy akkoriban találkozott először Marian Kočnerral is, aki azt magyarázta hosszasan, hogy veszélyben az élete, mert Rusko el akarja tenni láb alól. A most már Németországban élő, Silvia Klaus nevet használó nő szerint a Markíza igazgatója "nem félt semmitől, hatalma volt és dominanciával bírt." Volzová első ízben akkor szembesült a szlovák alvilág létezésével, amikor 1997-ben megtudta a televízió munkatársaitól, hogy jobb, ha nem tartózkodik annyit Szlovákiában, mert valaki megrendelte a likvidálását. De az alkalmazottak nem merték megmondani, kiről is van szó.

Volzovának Ruskóval több baja is volt már az együttműködésük kezdetétől fogva. Mindjárt az elején látta, hogy Rusko hogyan bánik a szerződésekkel és a pénzzel. "Felszólítottam, hogy mutassa meg a dokumentumokat, de ez nem történt meg." Ilyen okok miatt aztán megpróbálta Ruskót elmozdítani a társaság ügyvezetői pozíciójából. És ekkor kezdődtek a súlyosabb gondok. Rusko "már korábban is hencegett, hogy Szlovákiában milyen egyszerű bárkitől megszabadulni kétezer márkáért (ami kb. ezer eurónak felel meg). Azt mondta nekem, hogy azt akarja, lépjek le, hogy tűnjek el."

Volzovának Rusko felesége miatt is akadt gondja. Viera Rusková a hírszerkesztőség kiadásvezetője akart lenni a Markízában, de ez sem nekem, sem az amerikai partnereinkenk (CME) nem felelt meg, mert nem akartunk családi vállalkozást a Markízából. Rusko napi szinten befolyásolta a televízió működését, nélküle senki sem került a képernyőre, ezt mindenki tudta akkoriban.

Aztán egyre gyakrabban vette észre azt is, ahogy a belvárosi lakása előtt furcsa autók jelentek meg. Fiatal, sportos testalkatú emberek tűntek fel, akik ott beszélgettek a ház előtt. "Én a függöny mögül néztem őket, és ki sem mertem menni." - hangzik a ma már külföldön élő egykori markízás Volzová vallomása.

(DenníkN)