Holényi döntése miatt beperelnék Nagymegyert

Az előzményekről tudni kell, hogy decemberben az újonnan felállt képviselő-testület határozott a városi cégek ügyvezetőinek visszahívásáról, illetve megbízott ügyvezetők kinevezéséről, Holényi azonban három régi vezetőt saját hatáskörben a helyén hagyott (közülük egy végül maga mondott le). Februárban írták csak ki a pályázatot a posztok betöltésére, és határoztak arról is, hogy a jelentkezőket elbíráló bizottság tulajdonképpen a képviselő-testület lesz, annak mind a 13 képviselőjével. A borítékok felnyitásánál azonban már érkezett az első probléma, ugyanis azt egy másik bizottság végezte, melyet Holényi állított fel, miután a március 27-i plénum lefolytatását érintő törvénytelenségre hivatkozva megvétózta annak határozatait, melyen többek között a vitatott bizottságról is határoztak. Április végén a testület képviselőiből álló bizottság végül megválasztotta az új ügyvezetőket, akiket a plénum is megerősített funkciójukban, és ugyan Holényi jelezte, hogy nem mindegyikük kinevezésével ért egyet, elfogadta a testület döntését.

A Termál élére Križan Tibort, a TSM ügyvezetőjének Paxián Károlyt, az MPBH vezetőjének pedig Varga Arankát választották. Mivel az előző ügyvezetők mandátuma hivatalosan március végéig tartott, azt meghosszabbították április végéig. Križan már decembertől megbízott igazgatóként dolgozott a fürdőnél, így az ő kinevezése zajlott le elsőként, Paxián Károllyal pedig májusban sikerült szerződést kötni. Egyedül Varga Aranka kinevezése várat magára. Holényi ugyan jelezte, hogy folynak az egyeztetések, ám kézzel fogható előrelépés nem történt sem júniusban, sem júliusban. Végül a július 31-én megtartott rendkívüli testületi ülésen képviselői kérdésre válaszolva Holényi kerek-perec kijelentette, hogy nem fogja kinevezni Varga Arankát. Hozzátette: „nem úgy álltam a pályázathoz, hogy nem fogom kinevezni, hanem az időközben megszerzett információk alapján alakult így”. Hogy mik ezek az információk, azt nem részletezte, csak annyit mondott, „a mérnöknővel együtt dolgoztam a hivatalban”.

A szerdai képviselő-testületi ülésen Varga Aranka jogi képviselőjével, ifj. Mészáros Lajossal jelent meg a testület előtt, aki pedig beszámolt arról, hogy augusztus közepe óta három alkalommal is próbálták a polgármestert jobb belátásra bírni. Szavai szerint kétszer személyesen őt szólította meg, egy alkalommal pedig az MPBH felügyelő bizottságát. „A felügyelő bizottság pozitívan reagált, taggyűlést hívtak össze, melyen a várost a polgármester képviselte, és meghívást kaptunk rá mi is az ügyfelemmel. Ez a taggyűlés szeptember 5-én zajlott, a polgármester is részt vett rajta. Rövid volt, a polgármester ugyanis már az elején kijelentette, hogy nem ért egyet azzal, hogy mi a kliensemmel részt vegyünk rajta, holott a felügyelő bizottság meghívott bennünket. Azt is kijelentette, hogy nem látja értelmét a taggyűlésnek, ugyanis nem fogja meghozni a döntést az ideiglenes ügyvezető leváltásáról és a határozattal megerősített ügyvezető, kliensem kinevezéséről” – fogalmazott az ügyvéd.

Varga Aranka

Kifejtette, hogy az egyetlen indok Holényi részéről egy szeptember 1-jén született jogi elemzés volt, amit a taggyűlés előtt egy nappal küldött el. „Ez a jogi analízis nem tartalmaz olyan megvédhető vagy egyértelmű racionális okokat, hogy ne történjen meg az ügyvezetői változás. A konklúziója az volt, hogy ha a polgármesternek kétségei vannak a pályázati eredményekkel kapcsolatban, akkor nem köteles javasolni a pályázat győztesét a testületnek, ezáltal nem válik ügyvezetővé az adott személy. Ez viszont már gyakorlatilag megtörtént, kétfordulós pályázat után ugyanis a kliensem április 26-án győztesként került ki. A polgármester ezután maga terjesztette be a javaslatot a három győztesről, mindhármat meg is szavazta a testület” – emlékeztetett, majd felhívta a figyelmet, hogy a városnak egy mechanizmusként kellene működnie, mivel a cég tulajdonosa nem a polgármester, hanem a város, és az említett mechanizmusban a képviselő-testület megtette a maga lépéseit, csupán a polgármester részéről nem történt meg a kinevezés.

Kihangsúlyozta, racionális indokot erre azóta sem kaptak, ugyanakkor elárulta, hogy a szeptember eleji taggyűlés jegyzőkönyvezett részét követően ismét nekiszegezték a kérdést a polgármesternek és Gulyás Éva megbízott ügyvezetőnek, mire utóbbi az ügyvéd szerint több tanú jelenlétében azt válaszolta, hogy „a polgármester, a kliensem és az ügyvezetőnő nagyon jól tudják, hogy miért nem történt meg a kinevezés”.

Vajai György hivatalvezető (jobbról)

„A város szempontjából a polgármester lépése önkényes, a kliensemmel szemben diszkriminatív. (...) Attól tartok, hogy nem marad más, minthogy peres úton érvényesítsük a kliensem jogigényét”

– húzta alá Mészáros Lajos. Hozzátette, hogy ha erre sor kerül, akkor részét fogja képezni májustól kezdődően az elmaradt jutalom igénylése is. „A kliensemnek semmilyen személyes problémája nincs a várossal és a testülettel, amely mindent megtett, hogy ez a kinevezés megtörténjen” – szögezte le.

Azt is kifejtette, hogy meglehetősen aggályos, vajon érvényes-e a jelenlegi megbízott ügyvezető mandátuma, ugyanis az ő májusban határozatlan időre meghosszabbított megbízatási idejéről szóló dokumentum másolatán, melyet kikértek és meg is kaptak tőle, nem látszik, hogy hitelesítve lenne a polgármester aláírása, emellett az nem képezi részét a kereskedelmi jegyzék okirati gyűjteményének.

Gulyás Éva

A jelenlévő Gulyás Éva erre válaszolva közölte, hogy ez formális hiányosság, ettől a megbízatása még érvényben van. Balázs Péter független képviselő arról kérdezte az ügyvezetőnőt, hogy miért akadályozza a testület döntésének végrehajtását, Gulyás Éva viszont erre úgy válaszolt, ő nem hívhatja vissza magát, se nem nevezhet ki új ügyvezetőt. „Nem az én döntésem, ez a polgármester kompetenciája, erről nem nyilatkozhatom” – húzta alá.

Egy másik független, Varga Albin vonatkozó kérdésére pedig azt válaszolta, hogy a lemondása nem oldana meg semmit. Kifejtette, számára is kellemetlen ez a helyzet, mivel támadások érik emiatt.

„Úgy értékeltem ki, hogy azzal csinálok a városnak és a cégnek a legkisebb rosszat, ha egyelőre ott maradok, hogy bebiztosítsuk a cég működését. Ugyanis alá kell írni szerződéseket, utalni kell a számlákat, fizetéseket, nem maradhat a cég ügyvezető nélkül” – fogalmazott.

Varga Albin

Megkerestük az ügyben Holényi Gergő polgármestert is csütörtökön, aki viszont elárulta, a testületi ülés napján Pozsonyban és Dunaszerdahelyen járt szolgálati ügyben, és

ugyan még visszaért időben Nagymegyerre, de nem érezte jól magát, kezdődő betegsége miatt pedig nem ment be a plénumra.

Hozzátette, egyelőre nem látta plénumról készült jegyzőkönyvet, így pedig nem kívánt reagálni az ott történtekre, jövő hétre ígért részletesebb tájékoztatást, illetve annak a jogi elemzésnek és érveinek a bemutatását, amely miatt nem nevezte ki Varga Arankát a lakáskezelő cég élére.

Az ügyben részletesebb interjút is készítettünk Varga Aranka ügyvédjével, melyet a későbbiekben szintén közlünk.

(SzT)