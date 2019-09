FIFA-gála: Magyar futballista, Zsóri Dániel nyerte a Puskás Ferenc-díjat

A 18 esztendős futballista február 16-án a Debreceni VSC színeiben a későbbi bajnok Ferencváros elleni hazai NB I-es találkozón a 81. percben csereként állt be élete első felnőtt élvonalbeli mérkőzésére, majd a 93. percben 15 méterről ballal a kapu jobb alsó sarkába ollózott 1-1-es állásnál, így győzelemhez segítve csapatát.

A MOL Fehérvár FC játékosa a színpadon elmondta, óriási megtiszteltetés, hogy a legnagyobb magyar játékosról elnevezett díjat első magyarként nyerhette el.

Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time...#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb