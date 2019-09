Nemzetek Ligája - Az osztályok átalakításával a magyarok a második vonalba kerültek

Az UEFA honlapjának keddi beszámolója szerint az A, B és C osztály mezőnye egyaránt 16 csapatos lesz a sorozat 2020/21-es idényében, míg korábban az első két osztályban csak 12-12 nemzeti együttes, a harmadikban pedig 15 szerepelt.

A változtatás azt jelenti, hogy az élvonaltól búcsúzó Németország, Izland, Horvátország és Lengyelország mégis a legjobbak között maradhat, és szintén nem esett ki a második vonalból Szlovákia, Törökország, Írország és Észak-Írország. A C osztályból feljutott négy csoportgyőztesen túl pedig a csoportmásodikok, így Magyarország is a második vonalba kerülnek át. A C osztályt a D-ből töltik fel úgy, hogy a legalsó ligában csak a sorozat első, 2018/19-es idényének hét leggyengébb csapata marad.

Az első három osztályban így négy darab négycsapatos csoportot alakítanak majd ki jövő március 3-án, az amszterdami sorsoláson, a D-ben pedig egy három- és egy négytagú csoport lesz. A csoportküzdelmeket jövő ősszel rendezik úgy, hogy szeptemberben, októberben és novemberben is egy-egy dupla fordulóra kerül sor. Az A osztály négy csoportgyőztese 2021 júniusában küzd meg egymással a négyes fináléban.

A Nemzetek Ligája osztályai (az UEFA honlapja alapján):

A osztály:

Portugália, Hollandia, Anglia, Svájc, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Dánia, Svédország, Horvátország, Lengyelország, Németország, Izland

B osztály:

Oroszország, Ausztria, Wales, Csehország, Skócia, Norvégia, Szerbia, Finnország, Szlovákia, Törökország, Írország, Észak-Írország, Bulgária, Izrael, MAGYARORSZÁG, Románia

C osztály:

Görögország, Albánia, Montenegró, Georgia, Észak-Macedónia, Koszovó, Fehéroroszország, Ciprus, Észtország, Szlovénia, Litvánia, Luxemburg, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Moldova

D osztály:

Gibraltár, Feröer-szigetek, Lettország, Liechtenstein, Andorra, Málta, San Marino

