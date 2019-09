MAX RUN 2019: Fogjunk össze mindannyian a jó cél érdekében!

Biztosan sokan emlékeznek Tibikére, aki ha személyesen nem is tudott részt venni az előző évi MAX RUN-on, mivel sajnos ágyhoz van kötve, a Facebookon keresztül mégis lehetőségünk nyílt megismerni. A számára szervezett futáson 423-an regisztráltak, 2691 eurós összeget összegyűjtve ezáltal, amelyet a család akkor teljes egészében átvehetett a helyszínen.

Betegsége ellenére is egy életvidám, a fociért és a gyors autókért rajongó kisfiúról van szó, aki látszólag teljesen egészséges gyermekként született, a korának megfelelően fejlődött és egy évesen járni kezdett. Sorozatos eséseit és a vele korabeli gyermekektől eltérő járását ugyanakkor egyre különösnek találta az édesanyja. Ezzel kezdetét vették a folyamatos orvosi kivizsgálások, amelyek kimutatták, hogy Kevin sajnos izomdisztrófiával küzd. A kisfiú így az édesanyja állandó segítségére van utalva. Állapota javításában nagy segítséget nyújtanak a rendszeres rehabilitációs kezelések, amelyek Sopronban zajlanak. Az említett terápia ugyanakkor hatalmas anyagi terhet ró a kis családra, ennél fogva nagyon ritkán sikerül megvalósítaniuk azt. Az akció által befolyt teljes összeget így Kevin rehabilitációjára szánnák, esélyt adva neki ezáltal egy mozgékonyabb életre a családja és osztálytársai körében.

A résztvevő futók ebben az évben is a már megszokott, 2,5 km, 5 km, 10 km-es távokra regisztrálhatnak reggel nyolc órától, a gyermekek ugyanakkor 250 méteres távon mérettethetik meg magukat.

A gyermek futás a bemelegítést követően, 9:30-kor, a felnőtt futás szintén a bemelegítést követően, 10:00-kor rajtol el, mindkét távon éremmel jutalmazva a résztvevőket. A Swan és a Minit cégek jóvoltából ugyanakkor biztosítva lesz az üdítő és egy kis harapnivaló is minden futó számára. Ezen felül minden benevezett futót, beleértve a gyermekeket is, megilleti a tombolán való részvétel, ahol értékes díjak kerülnek kisorsolásra.

A nevezési díj az előző évekhez hasonlóan a felnőtt és gyermek távokra is egyaránt 5 euró, amely összeg természetesen egyéntől függően lehet magasabb is, ezzel is növelve a felajánlást a család számára.