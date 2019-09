OĽaNO: Jaroslav Naď dunaszerdahelyi beszélgetőestjén hangsúlyozta, nem akar csendben figyelni, büszkén kiabál

Miroslav Sopko mondandóját azzal kezdte, pártjuk tagjai nem félnek az emberektől, nyitottak feléjük.

„Egyszerű emberek vagyunk, akárcsak önök”

– mondta. Mint megtudtuk, Sopko egyenesen a parlamentből érkezett. A legutóbbi szavazás kapcsán kifejtette, úgy véli, azon javaslatokat, melyek Igor Matovič, az OĽaNO elnökének neve alatt jelennek meg, sokaktól automatikusan elutasítást kapnak. A szóban forgó javaslat elfogadásához csupán egy szavazat hiányzott.

Miroslav Sopko (TASR)

Szó esett a távozó képviselőkről, aminek kapcsán Jaroslav Naď úgy nyilatkozott, „lehet, hogy olykor túl gyakorlatias vagyok, de úgy vélem, a dolgok mindig okkal történnek.” Ha valaki el akar menni – folytatta –, azt el kell engedni, akik pedig akartak, azok a helyükön maradtak. „Nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség. Úgy gondolom, bár kisebb lett a csapatunk, de erősebb. Tagjaink ugyanis elkötelezettek a munkájuk iránt.”

Hangsúlyozta, olyan barátságos országot szeretnének, mely az embereket szolgálja. Több alkalommal leszögezték,

pártjuk sosem fog összeállni a Smer, az SNS és a fasiszta pártokkal.

Elmondták továbbá, Peter Pellegrini (Smer) az új Robert Fico, hiszen programja ugyanaz, mint Ficoé. A felsoroltakon kívül, elmondásuk szerint nyitottak mindenki felé, ugyanakkor elismerték, vannak pártok, melyekkel szívesebben, s vannak, melyekkel kevésbé szívesen működnének együtt.

Ezzel kapcsolatosan Jaroslav Naď kiemelte, a magyar pártoknak össze kellene fogniuk, hogy bejussanak a parlamentbe, hiszen véleménye szerint, Szlovákia legnagyobb kisebbségi nemzete nem maradhat képviselet nélkül. Ezt a lehetőséget egyenesen „tragédiaként” definiálta.

Jaroslav Naď (TASR)

A megjelent politikusok azt is elmondták, tisztában vannak vele, hogy sokan úgy érzik, már a csapból is az OĽaNO folyik, illetve kaptak már olyan megjegyzést is, miszerint ők csak kiabálnak mindenütt. Naď ehhez hozzáfűzte, büszkén küzd a céljaikért. Majd feltette a kérdést:

„Mégis mit kellene tennünk, csendben nézni, ami történik?”

Jaroslav Naď továbbá beszélt saját választási programjáról, míg Miroslav Sopko az oktatásügyről ejtett néhány szót.

SzC