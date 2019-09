Gorilla-ügy főnyomozója: eredetinek tűnik a Kočner-féle felvétel, a nyomozásnak folytatódnia kell

A magas beosztású zsaru azt nyilatkozta, hogy a zűrös vállalkozónál talált, a Gorilla-irattal azonos hangfelvétel nem is Kočner széfjében volt, hanem csak úgy szabadon le volt téve a házban, ami szintén felvet bizonyos kérdéseket.

Mint ismeretes, 2011 decemberében máig ismeretlen személy feltöltötte az internetre a Gorilla-iratokat, melyek a Penta pénzügyi csoport és a politikai szféra vezető képviselőinek egy pozsonyi lakásban 2005 és 2006-ban történt egyeztetéseit dokumentálták. Egyebek mellett Robert Fico hangjához hasonló orgánum is "felcsendül" ezen a felvételen. Kyselica most azt mondja, minden felvett hangot összehasonlíttatott és minden esetben az jött ki, hogy a legmagasabb fokú a megegyezés az eredetivel.

A felvétellel azonban az az egyik fő baj, hogy a jogi környezet nem biztos, hogy lehetővé teszi annak bizonyítékként való felhasználását. A nyomozó szerint erről azok a politikusok is tehetnek, akik 2011 után nem ébredtek rá arra, hogy meg kell változtatni a törvényeket. A jogszabályoknak ugyanis be kellene biztosítaniuk azt, hogy a közérdek bizonyos körülmények között fontosabb a magánélet tiszteletben tartásához való jogánál. Mert az nem tűnik logikusnak, hogy a közpénzek szétrablása folyamán nem lehet felhasználni a kétes módon elkészített hangfelvételeket, hiszen mindannyiunk vagyonáról van szó. Erről az egészről még csak nem is folyt nyilvános vita, sérelmezi a most már a politika irányába kacsingató rendőr.

Ide tartozik a hír, miszerint Rudolf Urbanovič, a belügyminisztérium SNS-es államtitkára péntek reggel véleményezte a fent ismertetett interjúban elhangzottakat. Szerinte a Kočnernél talált hangfelvétel eredetiségét megerősítő nyilatkozat segíthet rámutatni a tényekre, és jó lenne, ha ebben a régóta húzódó ügyben konkrétan rámutatnának azokra a résztvevőkre, akik viselnék a következményeket.

(DenníkN)