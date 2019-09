Szlovákia felé tart Mortimer, éjszaka már érezni fogjuk!

Egy kiterjedt alacsony nyomású ciklon tart az Atlanti-óceán felől Németország és Lengyelország északi része felé, melyen keresztül Oroszország irányába halad tovább. Ennek azoban Szlovákiában is lesz hatása - írja az imeteo.sk .

A német meteorológusok Mortimer névre keresztelték a vihart. Mortimer Németországon és Lengyelországon kívül Csehországba és a Baltikumra is viharos erejű szelet hoz, azokon a területeken a szél ereje elérheti az 55-90 km/órás erősséget is, a hegyekben pedig a 100 km/órát is meghaladhatja.

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka nálunk is érezhetjük majd ennek hatását az erősödő szélben. Eleinte északon, majd fokozatosan délebbre is.

Hétfőre ezért a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki gyakorlatilag az ország minden járására. Északon másodfokút, az ország nagy részén elsőfokút. A Dunaszerdahelyi és Komáromi járásban ez 15 és 25 m/s, azaz 50-85 km/órás szélerősséget jelenthet.

(imeteo.sk)