Bajnokok Ligája - Londonban vendégeskedik a Bayern München

A két csapat több mint 35 év után találkozik egymással újra az európai kupaporondon: az UEFA Kupa 1983/84-es kiírásának harmadik fordulójában az angolok az 1-0-s idegenbeli vereségük után hazai környezetben 2-0-ra diadalmaskodtak, kiharcolva ezzel a továbbjutást.

Az első fordulóban a Bayern a Crvena zvezda felett aratott 3-0-s hazai sikerrel rajtolt, míg a Spurs Harry Kane és Lucas Moura góljaival hiába vezetett 2-0-ra az Olimpiakosz Pireusz vendégeként, végül be kellett érnie az egy ponttal.

A 13-szoros győztes Real Madrid saját közönsége előtt a belga Club Brugge ellen javíthat: Zinedine Zidane együttese a nyitókörben simán, 3-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germain otthonában, egy esetleges újabb vereség pedig egy 1981 óta nem látott hármas negatív sorozatot jelentene a klub történetében.

A C csoportban a Manchester City és a selejtezőben a Ferencvárost búcsúztató Dinamo Zagreb is fölényes győzelemmel kezdett, most a két gárda a szigetországban találkozik egymással. Az Atalanta felett aratott sikere ellenére óriási meglepetés lenne, ha a horvát csapat akár egyetlen pontot is szerezne az Etihad Stadionban.

A D jelű négyes két favoritja, az Atlético Madrid és a Juventus azt követően, hogy Spanyolországban egy látványos mérkőzésen 2-2-s döntetlent játszott egymással, most esélyesként lép pályára, előbbi a Lokomotiv Moszkva otthonában, utóbbi pedig otthon a Bayer Leverkusen ellen.

(MTI)